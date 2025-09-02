8 профилактични кампании в лаборатория „ЛИНА“

Ако имате нужда от профилактични изследвания, „ЛИНА“ е най-подходящата лаборатория за това. През септември и октомври 2025 г. можете да избирате от 8 пакета на специални цени – от пълно изследване на кръв до витамини, полови хормони, анализи за ревматоиден артрит и др.

Кампаниите важат в самостоятелните обекти на „ЛИНА“ в страната, включително във Варна , Аксаково , Добрич и Балчик . Предварително записване на час или направление от лекар Не са необходими.

Повече за актуалните профилактични кампании в периода септември и октомври 2025 г.

Пълно изследване на кръв от 40,40 лв. (20,66 €) на 31,00 лв. (15,85 €)

Включва: пълна кръвна картина с 16 показателя плюс кръвна захар; урея; креатинин; общ белтък; албумин; пикочна киселина; АсАТ; АлАТ; АФ (ALP); ГГТ (GGT); калций (Ca); фосфор (P). Този пакет е добра основа на всяка профилактика, тъй като дава информация за състоянието на основни органи и системи в нашето тяло, като бъбреци, черен дроб и др. Препоръчително е да се прави сутрин, на гладно.

Разширено изследване на кръв от 58,60 лв. ( 29,96 €) на 47,00 лв. (24,03 €)

Този пакет надгражда предходния, тъй като са добавени магнезий и TSH за щитовидната жлеза. Ето и всички анализи в него: кръвна картина с 16 показателя плюс кръвна захар; урея; креатинин; общ белтък; албумин; пикочна киселина; АсАТ; АлАТ; АФ (ALP); ГГТ (GGT); калций (Ca); фосфор (P); магнезий (Mg); TSH. Препоръчително е да се прави сутрин, на гладно.

При анемия от 50,70 лв. (25,92 €) на 41,00 лв. (20,96 €)

Пакетът комбинира пълна кръвна картина с 16 показателя плюс Витамин В12 (Vit. B12); желязо и фолиева киселина. Тези изследвания са подходящи за пациенти от различни възрасти, които страдат от анемия - ниски нива на хемоглобин и червени кръвни телца. Анализите помагат да се разбере дали се касае за желязодефицитна анемия или такава в резултат от дефицит на витамин В12 или фолиева киселина.

Препоръчително е поне две седмици преди изследванията да не са приемани лекарствени препарати и добавки, съдържащи желязо, витамин В12 и фолиева киселина. Добре е резултатите да бъдат консултирани със съответния специалист, който правилно да ги интерпретира и при необходимост да насочи пациента за допълнителни уточняващи изследвания.

Витамини и микроелементи по избор:

Витамин В12 (Vit. B12) от 20,00 лв. (10,23 €) на 16,00 лв. (8,18 €)

Витамин D (25-Hydroxyvitamin D) от 25,00 лв. (12,78 €) на 20,00 лв. (10,23 €)

Желязо (Fe) от 4,80 лв. (2,45 €) на 3,50 лв. (1,79 €)

Магнезий (Mg) от 4,80 лв. (2,45 €) на 3,50 лв. (1,79 €)

Калий, натрий и хлориди от 12,90 лв. (6,60 €) на 9,00 лв. (4,60 €)

Кога да направите тези анализи?

Изследването на Витамин B12 е желателно да се прави сутрин на гладно, както и две седмици след спиране на приема на медикаменти и добавки, които го съдържат. Някои лекарства като метформин и инхибитори на протонната помпа могат да повлияят неговите нива при продължителен прием. Не е необходимо спиране на лечение с тях, особено без консултация с лекар, достатъчно е да информирате лекуващия Ви специалист, за да бъде отчетено тяхното влияние при интерпретация на резултатите.

За Витамин D няма строги изисквания като е добре изследването да се прави сутрин на гладно, когато нивата му са по-стабилни.

Ако проверявате нивата си на желязо , това трябва да става минимум 20 дни след като сте прекратили приема на медикаменти и хранителни добавки, които го съдържат.

Нивата на магнезий е желателно да се изследват минимум 10 дни след последния прием на медикаменти и добавки, които го съдържат.

Калий, натрий и хлориди са основните електролити, които са важен ориентир за електролитния баланс в организма. Те се проследяват редовно при лечение на хипертония, сърдечна недостатъчност, чернодробни и бъбречни заболявания. Отклоненията в техните нива могат да са насока при диагностика на някои метаболитни и ендокринни заболявания.

Щитовидни хормони по избор:

FT3 от 13,40 лв. (6,85 €) на 8,00 лв. (4,09 €)

FT4 от 13,40 лв. (6,85 €) на 8,00 лв. (4,09 €)

TSH от 13,40 лв. (6,85 €) на 8,00 лв. (4,09 €)

Това са трите основни хормона, които показват функцията на щитовидната жлеза. Могат да бъдат изследвани профилактично веднъж или два пъти в годината. При пациенти с ендокринни заболявания обикновено се използват за проследяване на състоянието. Анализите се правят сутрин на гладно и преди приема на кофеин и напитки с кофеин.

Полов хормон по избор:

Лутеинизиращ хормон (LH) от 14,80 лв. (7,57 €) на 11,00 лв. (5,62 €)

Фоликулостимулиращ хормон (FSH) от 14,80 лв. (7,57 €) на 11,00 лв. (5,62 €)

Естрадиол (Estradiol) от 14,80 лв. (7,57 €) на 11,00 лв. (5,62 €)

Пролактин (Prolactin) от 14,80 лв. (7,57 €) на 11,00 лв. (5,62 €)

Прогестерон (Progesterone) от 14,80 лв. (7,57 €) на 11,00 лв. (5,62 €)

Тестостерон (Testosterone) от 14,80 лв. (7,57 €) на 11,00 лв. (5,62 €)

Свободен тестостерон (Free Testosterone) от 26,00 лв. (13,29 €) на 21,00 лв. (10,74 €)

Секс хормон свързващ протеин (SHBG) от 22,00 лв. (11,25 €) на 18,00 лв. (9,20 €)

Антимюлеров хормон (AMH) от 52,00 лв. (26,59 €) на 44,00 лв. (22,50 €)

От тази кампания могат да се възползват жени в широк възрастов диапазон, когато трябва да се уточнят причините за нарушения в менструалния цикъл: при първична и вторична аменорея, при болезнена менструация (дисменорея), при обилни и нерегулярни кръвотечения. Пациентите могат да изберат един хормон или да ги комбинират. Изследването на полови хормони е подходящо и за двойки, имащи проблем с репродуктивните функции, както и при контрол на провеждана хормонална терапия.

Някои от хормоните се изследват в точно определен ден от месечния цикъл при жените. LH, FSH и Estradiol се изследват от 3-ти до 5-ти ден от менструалния цикъл, а Progesterone - в 21-ви - 22-ри ден от цикъла. Определянето на Testosterone е добре да става сутрин до 11 ч., когато нивата му са най-високи. AМН може да бъде измерен във всяка фаза на менструалния цикъл, тъй като показва минимални колебания между отделните цикли. В лаборатория „ЛИНА“ изследването се извършва с доказания в световен мащаб тест Elecsys AMH Plus. Употребата на глюкокортикоидни препарати, някои антибиотици, естроген съдържащи медикаменти или хранителни добавки, могат да повлияят резултатите за някои полови хормони.

В месечните кампании е включен и глобулин, свързващ половите хормони (SHBG). Той се използва за диагностициране на нарушения в метаболизма на тестостерони естрадиол, мониторинг на стероидна и антиандрогенна терапия, като допълнение при диагнозата на разстройствата на пубертета. Повишава се при анорексия, тиреотоксикоза, бременност. Ниски нива има при инсулинова резистентност и 2-ри тип диабет, затлъстяване, поликистозен овариален синдром (PCOS). Препоръчително е да се изследва сутрин, на гладно. Изисква се информация за всички приемани медикаменти. Хормонални контрацептиви, хормонозаместителна терапия, антиепилептици, кортикостероиди, терапия с растежен хормон могат да повлияят нивата на SHBG.

Туморен маркер по избор

CEA от 19,40 лв. (9,92 €) на 14,00 лв. (7,16 €)

total PSA от 19,40 лв. (9,92 €) на 14,00 лв. (7,16 €)

free PSA от 19,40 лв. (9,92 €) на 14,00 лв. (7,16 €)

CA 125 от 19,40 лв. (9,92 €) на 14,00 лв. (7,16 €)

CA - 15-3 от 19,40 лв. (9,92 €) на 14,00 лв. (7,16 €)

CA - 19-9 от 19,40 лв. (9,92 €) на 14,00 лв. (7,16 €)

AFP от 19,40 лв. (9,92 €) на 14,00 лв. (7,16 €)

СА 242 от 75,00 лв. (38,35 €) на 43,00 лв. (21,99 €)

PIVKA-II от 75,00 лв. (38,35 €) на 43,00 лв. (21,99 €)

СА 50 от 75,00 лв. (38,35 €) на 43,00 лв. (21,99 €)

За какви заболявания са тези туморни маркери?

CEA (карцино-ембрионален антиген) се използва при диагностиката на редица тумори, на първо място на рака на дебелото черво и ректума.

Total PSA (простатно-специфичен антиген) - този маркер е единственият, признат и използван като средство за скрининг на рака на простатата.

Free PSA (свободен простатно-специфичен антиген). В комбинация с общия PSA, свободният PSA помага за разграничаване между злокачествени и доброкачествени състояния на простатата, когато стойностите на общия PSA се намират в така наречената „сива зона" от 4.0 до 10.0 ng/ml. Изследването на свободния PSA самостоятелно, както и при нормални нива на общия PSA, няма диагностично значение.

CA 125 е маркер за диагностика и контрол на лечението на рак на яйчника.

CA 15-3 е маркер за контрол на лечението на рак на млечните жлези и при проследяване за рецидиви на заболяването при първоначално високи нива на маркера.

CA 19-9 е антиген, който се повишава при почти всички пациенти с тумори на стомашно-чревния тракт - рак на панкреаса, дебело черво, жлъчен мехур.

AFP (Алфа фетопротеин) маркерът се използва при диагностика на първични тумори на черния дроб, също така при откриване на метастази от други карциноми в черния дроб.

СА 242 - използва се основно за диагностика, мониторинг и прогноза при злокачествени заболявания на панкреаса и стомашно-чревния тракт. За разграничаване на доброкачествени и злокачествени стомашно-чревни заболявания.

PIVKA-II - за диагностика и мониторинг на хепатоцелуларен карцином (HCC) – най-често срещаният първичен рак на черния дроб. Използва се както самостоятелно, така и в комбинация с AFP за повишаване на диагностичната точност.

CА 50 (Карциномен антиген 50) е туморен маркер, който се използва основно като подпомагащ показател при диагностика и проследяване на тумори на панкреаса, дебелото черво, стомаха и белите дробове.

Профилактичната кампания с изследвания на туморни маркери е насочена предимно към пациенти, които имат установено онкологично заболяване и подлежат на редовно проследяване. Повечето от тези маркери са специфични за конкретен орган, но също така е възможно да се повишат и при наличие на туморен процес с друга локализация, както и много от тях могат да се повишат неспецифично при процеси, които не са с туморен произход, най-често възпалителни изменения на съответния орган. Затова е добре резултатите от тези изследвания да бъдат консултирани с лекар и интерпретирани съобразно конкретното състояние на пациента и в комбинация с други лабораторни или образни изследвания.

Ревматоиден артрит от 136,50 лв. (69,79 €) на 102,00 лв. (52,15 €)

Включва: пълна кръвна картина - 20 показателя с диференциално броене; С-реактивен протеин (CRP); Ревматоиден фактор (RF); Антистрептолизинов титър (ASO); ANA Detect; anti dsDNA Screen (aнти двДНК антитела скрин.); Anti-CCP.

По нивата на С-реактивния протеин се определя дали в момента се развива някакъв възпалителен процес в организма. Ревматоидният фактор (RF) се използва за откриване на ревматоиден артрит и други автоимунни заболявания. Отрицателните резултати не изключват заболяване, затова трябва да се направят други уточняващи диагнозата изследвания. Антистрептолизиновият титър (ASO) дава информация за това дали симптомите от страна на горните дихателни пътища, на кожата, ставите, както и други неспецифични оплаквания се дължат на предшестваща или настояща стрептококова инфекция. Неразпознатите и неправилно лекувани стрептококови инфекции крият риск от развитие на редица усложнения, едно от които постстрептококовият артрит. Препоръчително е да се изследва в динамика, с цел оценка на промяната в титъра на антителата и преценка на ефекта от лечението. Изследването им за контрол на проведено лечение, трябва да се направи поне 2 седмици след началото му. Антистрептолизиновите антитела се задържат с месеци в кръвта и свидетелстват за прекарано стрептококово заболяване.

За да бъде диагностиката максимално прецизна относно скрининга за ревматоиден артрит, както и други автоимунни заболявания като: лупус, склеродермия, болест на Сьогрен и още, в пакета са включени и антитела като: anti CCP, ANA Detect и anti dsDNA (анти двойноверижни ДНК антитела скрин). Всички те се повишават при автоимунни заболявания. Няма специални изисквания преди извършване на тези изследвания.

Медицинска лаборатория „ЛИНА” е първата в страната, която въведе месечни профилактични кампании с грижа за пациента. Те важат във всеки от самостоятелните ѝ филиали.

*Цените в евро са информативни и ще бъдат приложими при въвеждането на еврото като официална валута в България.

*Такса манипулация/транспортна среда – според стандартната, обявена в нашия сайт: www.lina-bg.com

