8 руски летища спряха полети заради атаки

Силите на руската противовъздушна отбрана свалиха 33 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над пет руски области, Кримския полуостров и Черно море, предаде Ройтерс, позовавайки се на руското Министерство на отбраната.

"В течение на изминалата нощ - от 23:00 ч. московско време на 20 ноември (22:00 ч. бълг. вр.) до 7:00 ч. (6:00 ч. бълг. вр.) на 21 ноември дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 33 украински безпилотни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението на ведомството, предаде БТА.

Най-малко осем летища бяха принудени да преустановят дейността си вследствие на атаките, съобщи руската гражданска авиация - "Росавиация".

Двама души пострадаха в град Славянск на Кубан в Краснодарския край, а занятията в училищата и детските градини бяха преустановени поради атаката с дронове, съобщи местният център за извънредни ситуации.

Най-много дронове - по 7, бяха неутрализирани над територията на Смоленска и Ростовска област, а 6 - над Белгородска област, уточнява руското Министерство на отбраната.

В Ростовска област беше повреден електрически стълб, в резултат на което над 200 къщи останаха без ток, съобщи в "Телеграм" губернаторът на областта Юрий Слюсар.

