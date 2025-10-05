8 тона химически продукти задържаха на МП Капитан Андреево

Снимка: Агенция "Митници"

Недекларирани 8 тона химически продукти с приложение в производството на бои, лакове и лепила задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

В края на месец септември на пункта пристига товарна композиция от влекач и полуремарке с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство представя документи за превозваната стока – стенни хартиени и текстилни облицовки, от България за Иран.

Митническата служителка, извършваща документален контрол и измерване с електронната везна на осовото натоварване на превозното средство, установява, че има несъответствие между теглото, отчетено на везната и декларираното по документи. Тя насочва композицията за рентгенов контрол, при който са отбелязани необичайни плътности в товара.

При последвалия физически контрол инспекторите установяват, че в товарното помещение, между декларираната стока са укрити палети с общо 8000 кг химически продукти, които се използват при производството на бои, лакове и лепила.

Недекларираните химически препарати са задържани, а на шофьора е съставен акт по Закона за митниците.

