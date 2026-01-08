8 януари – Днес Стивън Хокинг щеше да навърши 84 години!

снимка: Alexandar Vujadinovic, Уикипедия

На 8 януари 1942 г. в Оксфорд се ражда британският физик Стивън Хокинг.

Занимава се основно с космология и квантова механика, известен е и като популяризатор на науката.

Въпреки тежкото си заболяване — амиотрофична латерална склероза — Хокинг не престава да се труди в областта на науката, показвайки, че физическото увреждане не прави никого по-малко способен да твори.

Има множество открития в областта на космологията, квантовата механика и теорията на струните. През 1971, в заедно със сър Роджър Пенроуз, дава математическо доказателство, подкрепящо теорията на Големия взрив: те са показали, че ако Теорията на относителността е вярна, то тогава трябва да съществува една сингулярна точка във Вселенското пространство-време.

Хокинг е един от най-младите членове на Английското Кралско общество (1971), Командор на ордена на Британската империя(1982) и на други британски кралски отличия и награди за научноизследователска дейност.

До 2009 е Лукасов професор по математика на Кеймбриджкия университет (пост, заеман някога от Исак Нютон).

Сред най-популярните му книги са „Кратка история на времето“, „Черни дупки, бебета вселени и други есета“, „На раменете на гигантите. Най-значимите текстове в историята на науката“ и др. Въпреки тежкото си заболяване (амиотрофична латерална склероза), Хокинг надминава всички песимистични прогнози и очаквания и живее, посвещавайки се на науката - истински пример за силата на духа, пред която няма никакви граници.

На 14 март 2018 г. британският физик умира в дома си в Кеймбридж на 76-годишна възраст.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!