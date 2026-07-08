8 юли е Световният ден на парамедиците

Булфото

В сряда отбелязваме Световния ден на парамедиците. Този ден е инициатива с дълбоки исторически корени в развитието на спешната медицина.

Идеята за отбелязването му тръгва от Великобритания и САЩ, където професията има дългогодишни традиции. Датата 8 юли е избрана неслучайно. Тя съвпада с рождението на Доминик Жан Ларей през 1766 г. Френският военен хирург, служил в армията на Наполеон Бонапарт, често е наричан "бащата на съвременната спешна помощ", предаде БГНЕС.

Той въвежда революционната за времето си концепция за „летящите линейки“ (ambulances volantes) – конни карети, специално проектирани да евакуират ранените войници от бойното поле още по време на сражение, вместо да се чака края на битката. Тази концепция за незабавна помощ на терен и бърз транспорт е в основата на съвременната професия на парамедика.

Официално денят започва да се отбелязва в световен мащаб съвсем скоро – първото глобално честване бе организирано през 2022 г. под мотото „Горди да бъдем парамедици“, а целта е да се повиши обществената информираност за жизненоважната роля на тези специалисти.

За разлика от държави като САЩ или Великобритания, където парамедиците са гръбнакът на спешната помощ, в България професията е сравнително нова и все още се бори за ясен статут.

Доскоро системата на Спешна помощ у нас разчиташе изцяло на лекарски екипи (лекар + шофьор) или долекарски екипи (фелдшер/медицинска сестра + шофьор). Хроничният недостиг на лекари обаче наложи въвеждането на професията "парамедик".

Липса на единен национален регистър и неясна законова рамка, която ограничава какви точно медикаменти могат да прилагат самостоятелно. Според данни на Световната здравна организация, в глобален мащаб намесата на обучен парамедик в първите 10 минути след тежка травма или сърдечен арест повишава шансовете за оцеляване на пациента с над 40%.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!