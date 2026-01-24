80 000 българи - без работа и без квалификация

Пиксабей

Над половината от безработните са без професионална квалификация и специалност, сочат най-новите данни на Агенцията по заетостта. Те са над 80 000 души и броят им расте с половин процент за една година, предаде БНР

Хората без препитание и без квалификация са най-много в област Сливен - над 70 процента от всички безработни в областта, а най-малко в София-град - 25 на сто.

Прегледът на равнището на безработица по области показва, че то е по-ниско от общ.ото за страната от малко над 5 на сто в девет области - София-град, Варна, Перник, София, Стара Загора, Габрово, Пловдив, Велико Търново и Ямбол.

В останалите 19 области равнището е над средното, като най-високите му стойности се отчитат в област Видин.

От Агенцията по заетостта детайлно представят данни за групите в неравностойно положение на пазара на труда. Освен хората без квалификация, тук са и продължително безработните с регистрация в бюрата по труда повече от една година. Те са над 30 000 души, което означава, че всеки пети безработен попада в тази група. Числеността им расте с 3 процента за една година.

Анализът на продължителната безработица по области показва, че делът ѝ се движи в широк диапазон - от 2.4% от всички регистрирани безработни в София-град до 39.4% във Видин.

Над 40 процента от безработните са с основно и по-ниско образование. Същият е делът и на хората без препитани над 50-годишна възраст.

Регистрираните безработни младежи до 29 г. са 18 000, като при сравнение с година по-рано, се наблюдава ръст от почти 6 процента. За една година с над 7 на сто расте делът на безработните с увреждания до над 10 000 души.

