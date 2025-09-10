80 000 полицаи излязоха по улиците във Франция

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Правителството на Франция разположи 80 000 полицаи, за да овладее демонстрациите. Тежковъоръжените униформени, трябва да пазят реда на протестите, в който се очакват да се включат 100 000 души.

Недоволстващите се заканиха да блокират летища, гари, центровете на големите градове и магистрали.

Франция вече влиза в капана на протестите под наслов "Блокираме всичко". Парижката полиция съобщи, че са арестувани над 300 души.

В Париж улиците се превърнаха в бойно поле – полицията използва сълзотворен газ. Ожесточени сблъсъци имаше и в други градове. Блокади, подпалени кофи за боклук и дори пламнали превозни средства предизвикаха десетки инциденти. В Югозападна Франция саботаж и повреди по електропроводи парализираха железопътния трафик. Общественият транспорт беше сериозно затруднен – закъснения, анулирани влакове и отменени полети парализираха движението в страната.

