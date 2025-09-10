реклама

80 000 полицаи излязоха по улиците във Франция

10.09.2025 / 19:45 2

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Правителството на Франция разположи 80 000 полицаи, за да овладее демонстрациите. Тежковъоръжените униформени, трябва да пазят реда на протестите, в който се очакват да се включат 100 000 души.

Недоволстващите се заканиха да блокират летища, гари, центровете на големите градове и магистрали.

Франция вече влиза в капана на протестите под наслов "Блокираме всичко". Парижката полиция съобщи, че са арестувани над 300 души.  

В Париж улиците се превърнаха в бойно поле – полицията използва сълзотворен газ. Ожесточени сблъсъци имаше и в други градове. Блокади, подпалени кофи за боклук и дори пламнали превозни средства предизвикаха десетки инциденти. В Югозападна Франция саботаж и повреди по електропроводи парализираха железопътния трафик. Общественият транспорт беше сериозно затруднен – закъснения, анулирани влакове и отменени полети парализираха движението в страната.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
ас (преди 7 минути)
Рейтинг: 167197 | Одобрение: 25947
смо гледайте какво прави франция със данкоплатците. това ли са ви европейските цености??? чувам че във северна франция ще ти отрецат главата ако кажеш нещо против исляма ама там не пращат толклкова полиция защо ли?????
1
0
kjk (преди 23 минути)
Рейтинг: 142734 | Одобрение: 16049
Санкциите действат!!!;)НамусенАнгелче

