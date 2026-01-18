80 евро глоба в Гърция, ако нямаш вериги в колата

илюстрация: Булфото

Студено време в Гърция със заледени пътища. Властите глобяват шофьорите, ако нямат вериги в колата.

Предупрежденията са за навлизане от днес на много студено време и понижаване на температурите поне с 10 градуса. Минималните температури в почти цялата страна са под нулата. Гражданска защита информира за опасно студено време в Гърция.

В рамките на четири дни от днес се очакват силни дъждове и сняг в областите Пелопонес, северната част на страната и част от островите в Егейско море.

"Пътна полиция" препоръчва да се пътува само с изправни автомобили, заредени с достатъчно гориво. Вериги са необходими за всички автомобили, независимо в каква посока пътуват. Полицията проверява и глобява по 80 евро при липсата им. Има много заледени вече участъци от пътя, предава БНТ.

В пълна готовност е общинската техника да реагира при затруднено придвижване на жителите. В Атина отвориха затоплени зали за бездомни лица и за хора, които нямат средства да си отоплят дома. Осигуряват им и храна. Денонощно работят екипи в помощ на възрастни хора. Според прогнозите утре се засилва вятъра в Егейско море. Възможно е прекъсване на трафика на фериботите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!