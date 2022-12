Кадър: Indiana Jones and the Dial of Destiny - Official Trailer (2023)

80-годишният Харисън Форд влиза за пети път в ролята на Индиана Джоунс. Филмът от поредицата носи името „Indiana Jones and the Dial of Destiny“, а трейлърът вече е достъпен в интернет. Лентата излиза на екраните на 30 юни 2023 г.

Иконата на киното отново ще изиграе любимия на поколения почитатели професор, а негов партньор в приключенията ще бъде актрисата Фийби Уолър-Бридж, пише "Нова телевизия".

Форд е на 80 години, но в част от лентата отново е млад. Това се дължи на използването на напреднала технология за забавяне на стареенето, а във филма Индиана Джоунс е подмладен в ретроспекция.

Трейлърът на филма показва Инди, изправен пред нови врагове, след като привидно се е оттеглил от динамичния живот. В сцените той отново препуска с прочутия си камшик и шапка.

Актьорът описва историята като „пълна с приключения, смях и истински емоции“. Той също така признава, че снимките са били трудни и дълги, но е много доволен от резултата.

Към Форд в екшън-приключението се присъединяват и актьорите Мадс Микелсен, Антонио Бандерас, Тоби Джоунс, Джон Рис-Дейвис. Режисьор на лентата е Джеймс Манголд („Да преминеш границата“, „Лоугън“, „Върколакът“).

„Индиана Джоунс 5" ще излезе по кината на 30 юни 2023 г.

