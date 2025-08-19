реклама

80 литра на квадрат се изляха над българско село

19.08.2025 / 15:52 0

Пиксабей

Мощна буря над Южното Черноморие и района на Приморско.

Около 80 литра на кв.м, са падналите валежи в село Фазаново, Южното Черноморие, съобщи Метео Балканс.

Времето остава неустойчиво.

 

