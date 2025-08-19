80 литра на квадрат се изляха над българско село
Мощна буря над Южното Черноморие и района на Приморско.
Около 80 литра на кв.м, са падналите валежи в село Фазаново, Южното Черноморие, съобщи Метео Балканс.
Времето остава неустойчиво.
