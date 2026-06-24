80 пожара са потушени у нас през изминалите 24 часа

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През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 80 пожара и са се отзовали на 151 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Информацията е към 6:00 часа.

При пожарите няма загинали и пострадали, предаде БТА.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които пет в жилищни сгради; два в промишлени сгради и пр.

Без нанесени материални щети са 58 пожара.

Извършени са 66 спасителни дейности и помощни операции.

Някои от тях са - във вторник - 23 юни, в 13:24 часа в ОЦ при РДПБЗН – Шумен е получен сигнал за пожар в цех за производство на тоалетна хартия в Шумен. Пожарът е ликвидиран с два пожарни автомобила и екипи от РСПБЗН – Шумен. Работниците в цеха са евакуирани. Няма пострадали при инцидента.

В 14:19 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Ямбол е получен сигнал за пожар в суха трева в района на 284-ти км от АМ „Тракия“, в посока към Бургас. Пожарът е потушен с три пожарни автомобила и екипи от РДПБЗН-Ямбол. Заради задимяване движението по магистралата бе спряно в двете посоки до 18:20 ч. вчера.

На 23.06.2026 г. в 16:53 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за паднало дърво върху контактната мрежа на жп гара „Триажна“ в кв. Подуене, София. Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил и екип от 05 РСПБЗН. При пристигане на място екипът установява, че топола е паднала върху контактната мрежа. Преустановено е било движението на влаковете в района. Тополата е отрязана и след това е отстранена.

Към 17:39 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар в къща в кв. Обеля в столицата. Пожарът е потушен с три автомобила, включила се е и линейка с екипи от СДПБЗН.

При пристигане на място екипите установяват, че горят няколко спомагателни постройки до къщата, пълни с гуми, леки автомобили и автомобилни части, газови бутилки и други складирани вещи. Пожарът е обхванал и част от покрива на къщата. В къщата е имало лежащо болен човек, който е изведен от екипите на безопасно място и не е пострадал.

В 23:25 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Перник е получен сигнал за пожар в шивашки цех в Перник. Пожарът е ликвидиран с три пожарни автомобила с екипи от РДПБЗН-Перник.

Редактор "Екип на Петел",

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