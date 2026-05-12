Британският министър-председател Киър Стармър ще се консултира със свои съпартийци преди началото на решаващо заседание на кабинета, което се състои, след като министерски съветници подадоха оставка, а близо 80 законодатели призоваха Стармър да се оттегли, предаде Ройтерс.

Стармър, който е на власт от по-малко от две години, обеща вчера, че няма да напусне поста си, след като много негови съпартийци от Лейбъристката партия се обърнаха срещу него след една от най-тежките загуби, които лейбъристите са претърпявали на местни избори.

Местни медии съобщиха, че няколко от министрите от кабинета, включително министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на външните работи Ивет Купър са заявили пред Стармър, че той трябва да определи дата, на която да подаде оставката си.

Още близо 80 законодатели от различни идеологически крила на Лейбъристката партия призоваха Стармър да посочи ясен срок, в който възнамерява да се оттегли, за да се даде начало на процеса на избор на нов партиен лидер.

Главният секретар на министър-председателя Дарън Джоунс посочи днес пред радио "Таймс", че Стармър се вслушва в колегите си и решението е в неговите ръце.

"Той се вслушва в своите колеги, той говори с тях. Не мога да предвидя какво решение би могъл да вземе", посочи Джоунс.

Британският премиер се опита да укрепи позицията си, като обеща вчера в реч да действа много по-решително и с по-голяма бързина за справянето с многобройните проблеми на страната. Почти веднага след това обаче законодатели от неговата партия започнаха публично да призовават да се оттегли или да намекват, че той е склонен да се оттегли.

Стармър подчерта, че Великобритания никога няма да прости на Лейбъристката партия, ако тя започне процедура по избирането на нов лидер само две години след като беше избрана с огромно мнозинство в парламента с обещанието да сложи край на политическия хаос, обхванал страната, която преди 10 години гласува да напусне Европейския съюз, отбелязва Ройтерс, пише btvnovinite.bg.

