800 лева глоба за шофьора, карал с 218 км/ч по „Тракия”

кадър Нова тв

Още случаи на опасно шофиране с бясна скорост на магистрала „Тракия”. В сливенския участък на пътя при акция през почивните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта. При два от случаите водачи са шофирали с 206 и 218 км/ч.

„За шофирането с 218 км/ч глобата е 800 лева. Вече е платена”, заяви комисар Димитър Кикьов от „Охранителна полиция”, ОДМВР – Сливен пред Нова тв.

Той увери, че се осъществява ежедневен контрол по магистралата. „Има засилено присъствие събота и неделя, както с брандирани, така и с небрандирани автомобили. Основната ни цел е извеждане на агресивните водачи”, каза още комисар Кикьов.

В почивните дни на пътя са два брандирани и един небрандиран автомобил.

Трима водачи са засечени да се движат в аварийната лента, двама дълго време са шофирали след брандиран автомобил със специален режим на движение в лява лента. Засечени са и водачи, които са изпреварвали неправилно.

При електронните фишове за скорост глобата отива при собственика на автомобила. Той може да попълни декларация, като посочи данните на водача, който е управлявал.

Комисар обясни още, че за превишение на скоростта до настоящия момент точки не се отнемат. С последните изменения в Закона за движение по пътищата, които влизат в сила от 7 септември, извън населено място при превишение над 50 км/ч се отнема свидетелството, а в населено място - над 40. Съставя се и акт.

„Когато е фиш, той се издава на собственика, независимо дали има, или няма свидетелството за управление на МПС. Но когато е превишил скоростта, тогава се налага наказание лишаване от правоуправление. Тогава задължително се връчва покана и водачът, който е управлявал, се явява”, обясни Кикьов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!