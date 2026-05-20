8059 дни чакане и четвърти трофей за Артета: титлата Арсенал в цифри

Лондонският Арсенал стана шампион на Англия предсрочно благодарение на равенството на Манчестър Сити с Борнемут (1:1) в мач от 37-ия кръг на Висшата лига. Така приключи 22-годишното чакане за феновете на „артилеристите“.

Микел Артета, който води лондонския клуб, навърши 44 години през март. Той е най-младият треньор, печелил титлата в Англия от сезон 2005/06 насам, когато 43-годишният Жозе Моуриньо триумфира с Челси, пише БГНЕС.

За испанеца това е четвърти трофей като мениджър. През сезон 2019/20 Артета спечели ФА Къп, а също така е носител на Суперкупата на Англия два пъти — през 2020 и 2023 г.

Златен медал от Висшата лига Артета не е печелил дори като футболист — в кариерата си има два пъти ФА Къп и Суперкупата на страната.

Артета ръководи Арсенал от декември 2019 г. В първия и втория му сезон тимът завърши осми, след това беше пети. Още три пъти „артилеристите“ останаха на крачка от титлата, завършвайки втори. Шампиони станаха едва в седмия му сезон.

Продължи и една необичайна серия: в цялата история на Висшата лига (от 1992 г.) английски треньор не е ставал шампион. 13 титли има шотландецът Алекс Фъргюсън, 6 — испанецът Пеп Гуардиола, по 3 — португалците Жозе Моуриньо и французинът Арсен Венгер. Лигата са печелили още Карло Анчелоти, Антонио Конте, Роберто Манчини, Клаудио Раниери, Мануел Пелегрини, Кени Далглиш, Юрген Клоп и Арне Слот.

За последно английски треньор печели през сезон 1991/92 — последният преди създаването на Висшата лига. Тогава трофеят с Лийдс взима Хауърд Уилкинсън.

Арсенал не беше ставал шампион от сезон 2003/04, когато тимът завърши без загуба: 26 победи и 12 равенства. В настоящия сезон отборът на Артета има пет загуби.

Но кой ли ще го помни, когато феновете чакаха 8059 дни. Сега Арсенал има 14 титли: 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02 и 2003/04.

Повече първи места имат само Ливърпул и Манчестър Юнайтед — по 20.

Манчестър Сити остава с 10 титли. За Пеп Гуардиола това също е исторически резултат — за първи път в кариерата му той не става шампион в два поредни сезона (миналата година спечели Ливърпул). В интервю след мача с Борнемут Пеп отдаде заслуженото на съперника: „Поздравявам Арсенал, Микел Артета, неговия щаб и феновете за тази титла.“

Със слово се включи и Арсен Венгер, който участва в предварително записано видео: „Шампионите продължават, когато останалите спират. Това е вашето време. А сега излезте и се насладете на всеки момент.“

„Да се наслади на всеки момент“ ще може и 16-годишният Макс Дауман, който е играл в пет мача през сезона и дори е отбелязал гол. Роденият през 2009 г. англичанин стана най-младият шампион на Висшата лига в историята.

Футболистите на Арсенал следяха развръзката на базата. След последния съдийски сигнал Деклан Райс публикува снимка с надпис: „Казах ви всички… всичко е готово.“

Полузащитникът се позова на свои думи след 33-ия кръг. Тогава „артилеристите“ загубиха от „гражданите“ (1:2), а лидерите се изравниха по точки. След мача Райс тогава каза: „Още нищо не е свършило!“

Изглежда, че той е знаел нещо.

