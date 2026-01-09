81 пожара са потушени в страната за последните 24 часа

Пиксабей

Общо 81 пожара са потушени в страната през последното денонощие, като няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на сайта си. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин. Пожарникарите са реагирали на 211 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 25 пожара, от които 12 в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки, седем в транспортни средства. Без материални щети са 56 пожара, от които 13 са горели в отпадъци, 38 в готварски уреди и комини.

Извършени са 125 спасителни дейности и помощни операции, от които 12 при катастрофи в транспортни средства, пет при битови или промишлени инциденти, при 108 е оказана техническа помощ.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания, предаде БТА.

