82-годишен български професор лети на сърф в морето като Исус Христос
Кадър БТВ
82-годишния сърфист проф. Николай Янев смая България.
На тази възраст той е в прекрасна форма и пори вълните, носен от вятъра в Бургаския залив.
Историята му разказа Ладислав Цветков по БТВ.
Професор Янев е световнопризнат математик и е от първите уиндсърфисти в България и вече 50 години се носи над вълните. "Човек се чувства като Исус Христос, ходещ по вълните. Сърфът е атрактивен и полезен спорт. С тази скорост от Поморие ходим до Несебър, Равда, Бургас, Созопол. Обикалям целия заливе. Като ме питат на колко години съм казвам "Вчера съм се родил". Това е, което ме зарежда. А през зимата математиката", казва проф. Янев.
