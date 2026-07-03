82-годишен мъж пострада при катастрофа на две леки коли в Ямболско

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Нова произшествие на пътя у нас.

Мъж на 82 години е пострадал след катастрофа на главен път I-7 в участък между ямболските села Кукорево и Окоп, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Ямбол. Сигнал за инцидент с два автомобила е постъпил към 14.05 часа като място са изпратени полицейски екипи, дежурни огнеборци и екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

Установени са два автомобила, които са навлезли в канавката – „Мерцедес", управляван от 82-годишен мъж, и „Ситроен", управляван от 63-годишен шофьор. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни. Нанесени са щети по двата автомобила.

По-възрастният шофьор е транспортиран областната болница „Св. Пантелеймон” в Ямбол с болки в гърдите и по първоначални данни е с фрактура на гръдна кост, посочиха от полицията, съобщи БТА.

На местопроизшествието се извършват процесуални следствени действия.

Късно снощи тежкотоварен автомобил самокатастрофира край град Елхово отново на път I-7, водещ към граничен пункт „Лесово”. Камионът се бе обърнал извън платното за движение, като екипи огнеборци помогнаха за изваждането на шофьора. При репатрирането на тира, шосето бе изцяло затворено за движение в продължение на около два часа.

През май т. г. шофьор на лек автомобил БМВ загина на главен път I-7 до разклона за село Тенево, след като колата му се преобърна в крайпътна нива.

Редактор "Екип на Петел",

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