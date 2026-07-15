82-годишен нападна съседката си с дървен прът в Домище, а след това почина

Снимка Булфото

68-годишна жена е била нападната с дървен прът пред двора на къщата, където живее, от 82-годишен мъж, който по-късно е починал. Инцидентът е станал около 19,30 часа във вторник в село Домище, община Кирково.

По първоначални данни между двамата съседи е имало имотен спор, по който се води гражданско дело, съобщиха от ОДМВР-Кърджали.

Към момента установените данни сочат, че възрастният мъж е ударил съседката си в главата с дървен прът. Пострадалата е била откарана с екип на Спешна помощ в болницата в Кърджали, където е била настанена за лечение, пише btvnovinite.bg.

Пристигналите на място полицаи от РУ-Кирково намерили мъжа в селскостопанска постройка в неадекватно състояние. Той също е бил откаран в болница, където починал тази сутрин. Причините за смъртта ще бъдат установени, след като бъде извършена аутопсия.

Извършени са огледи от дежурна оперативна група на РУ-Кирково. По случая са образувани две досъдебни производства – опит за убийство и подпомагане или склоняване към самоубийство.

Редактор "Екип на Петел",

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