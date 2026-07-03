Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, С. Радева

82-годишна жена е с опасност за живота след пожара в блок на бул. "Владислав" във Варна. Това съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за инцидента е подаден в 21:00 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Варна.

На място са отишли 4 пожарни автомобила от РДПБЗН – Варна.

Пострадала е жена на 82 г., която е с обгазяване и опасност за живота. Откарана е в болница от ЦСМП.

От жилищната сграда е евакуирана още една жена.

За времето от 00:00 до 24:00 ч. на 2 юли звената за ПБЗН са реагирали на 191 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 68 пожара.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, сред които: 9 в жилищни сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 2 в транспортни средства, 1 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 52 пожара, сред които: 30 в сухи треви, горска постеля и храсти, 13 в отпадъци.

Извършени са 117 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 4 при катастрофи в транспортни средства, 112 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 3, отстраняване на опасни предмети - 62, оказване съдействие на граждани - 8, отводняване - 22, оказване съдействие на други структури и ведомства - 2), 1 оказване помощ на пострадали граждани.

Лъжливите повиквания са 6.

Редактор "Екип на Петел",

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