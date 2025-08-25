82-годишна жена от Хасково остана без спестените си 15 500 лева, за да "помогне" на полицията

снимка: МВР

Възрастна жена от Хасково е поредната жертва на телефонни измамници, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР).

Тя е подала сигнал в полицията около 2:00 ч. тази нощ. Жената, която е на 82 години, съобщила на служителите на реда, че в късния следобед на неделния ден е била измамена, предаде БТА.

Според разказа ѝ, около 17:00 ч. е получила телефонно обаждане, в което мъжки глас се представил за служител на енергото и ѝ казал да отвори входната врата на блока, в който живее, под претекст, че ще се извършват ремонтни дейности. Докато изпълнявала поисканото, последвало второ обаждане по стационарния ѝ телефон. Според разказа на жената, в него ѝ били отправени заплахи с ултиматум да подготви 60 000 лева.

При трето обаждане, около 18:00 ч., мъж се представил за полицай, след което последвали наставления от негова страна да даде парите. Той обяснил, на жената, че с тази примамка, тя ще помогне измамниците да бъдат заловени.

Малко по-късно жената предала наличните си 15 500 лв. на двама мъже на входа на апартамента си. От полицията съобщиха, че работата по образуваното досъдебно производство продължава.

