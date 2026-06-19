83-годишна русенка стигна лагера под Еверест

Кадър БНТ

Преподавателката от Русенския университет професор Антоанета Момчилова отбеляза своя 83-ти рожден ден с изключително изкачване до базовия лагер на връх Еверест в Хималаите, откъдето се завърна успешно преди броени дни, съобщават от БНТ в репортаж на Ралица Маринова. Възрастната дама е предприела опасното и вълнуващо планинско пътуване, за да си направи личен подарък за празника и да докаже на себе си и на света, че напредналата възраст е единствено цифра, когато човек притежава силен дух и воля за живот.

Русенката споделя, че планината изисква огромна издръжливост, но най-тежката част от експедицията не са били стръмните планински склонове. Изключителното изпитание за нея е бил сериозният недостиг на кислород на тази огромна надморска височина. „Най-голямото предизвикателство е не изкачването и стръмнините, а недостигът на кислород, който остава до 45 процента“, разказва професор Момчилова след завръщането си в България. Въпреки екстремните условия и силно разредения въздух, тя е успяла да преодолее натоварването благодарение на отличната си физическа форма.

Забележителното постижение в Хималаите не е първият голям успех за русенската преподавателка. Тя има богата спортна история — преминала е два пъти по легендарния испански маршрут Ел Камино, извървяла е тежкото старопланинско трасе „Ком - Емине“ и редовно взема участие в националния колоездачен пробег „Дунав Ултра“. Жителите на Русе рядко могат да срещнат професорката без нейния любим велосипед, тъй като тя използва всяка свободна минута за движение. Днес тя продължава да посещава фитнес залата всеки ден и призовава малки и големи да не спират да спортуват dunavmost.com.

В навечерието на своя 83-ти рожден ден ентусиазираната русенка няма никакво намерение да намалява темпото или да се отказва от активния живот. Веднага след успешното завръщане от Азия, тя вече крои планове за следващите си големи спортни цели. Професор Момчилова планира да премине още веднъж по пътя Ел Камино и отново да се включи в предизвикателството „Дунав Ултра“. С личния си пример тя категорично доказва, че ограниченията съществуват само в човешкото съзнание.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!