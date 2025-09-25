832 желаещи са се ваксинирали срещу COVID-19 в първите дни на кампанията

Пиксабей

В първите дни на кампанията 832 желаещи са се ваксинирали срещу COVID-19, съобщават от "Плюс мен" - онлайн платформа, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. В страната са осигурени 47 520 дози от новите вариантни иРНК ваксини срещу коронавирусната инфекция.

Най-много ваксини са приложени в областите София град - 286, Пловдив - 92, Варна - 89 и Бургас - 63, добавят от "Плюс мен". Сред имунизираните лица са 51 медицински специалисти и здравни работници, 14 педагози, 13 деца, две бременни жени и др.

Желаещите да получат безплатна ваксина, могат да потърсят информация за имунизационните пунктове по населени места на интернет адрес https://plusmen.bg/bg/facts/news/87. Приложението на ваксините започна на 23 септември във всички области на страната. Ваксинирането е безплатно, предаде БТА.

