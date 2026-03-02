реклама

84 пожара са ликвидирани за последните 24 часа в страната

Противопожарните служби в България са реагирали на 113 сигнала за произшествия и са ликвидирали 84 пожара през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

С материални щети са 13 от пожарите – пет в жилищни сгради, един във временна постройка, три в транспортни средства и други. Без материални щети са 71 от пожарите, от тях 19 са в сухи треви, горска постеля и храсти, 36 – в отпадъци, 10 – в готварски уреди и комини, и др.

Извършени са и 17 спасителни дейности и помощни операции при катастрофи, както и за оказване на техническа помощ.

Към противопожарните екипи са подадени и 12 лъжливи повиквания, предаде БТА. 

