86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени след инцидент в дом за възрастни хора

Снимка: Булфото

86-годишна жена е починала, а двама полицейски служители от Районно управление - Карнобат са леко обгазени, без опасност за живота, вследствие на инцидент в социален дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен, възникнал около 22.16 ч. снощи.

Първоначално, чрез тел. 112 е получено съобщение за пожар в ел. табло в дома за хора с деменция в село Огнен, повечето от които трудно подвижни, но дошлият на място полицейски автопатрул от служители на Районно управление - Карнобат констатирал, че пожар няма, само силно задимяване, предава Фокус.

Двамата служители на реда оказали съдействие на персонала при евакуирането на 45-те обитатели на дома, работещ с максимален капацитет. Домуващите са изведени от мястото на инцидента, но двамата полицаи са леко обгазени от задимяването. Причината за инцидента е най-вероятно неизправно ел. табло, разположено в склад с нови памперси.

Домуващите възрастни хора са настанени в карнобатската болница, за да прекарат нощта, а полицейските служители след медицински преглед, са освободени за домашно лечение.

Вероятно от инфаркт в линейката е починала 86-годишна жена от Бургас, най-продължително обитаващата дома за хора с деменция в село Огнен. Двамата полицейски служители от Районно управление - Карнобат ще бъдат отличени от Директорът на ОДМВР Бургас старши комисар Владимир Маринов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!