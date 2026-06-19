86 пожара са потушени за денонощие в страната

Снимка: Булфото, архив

За времето от 00:00 до 24:00 ч. на 18 юни звената за ПБЗН са реагирали на 128 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 86 пожара, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При тях няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, сред които: 6 в жилищни сгради; 2 в промишлени сгради; 6 в транспортни средства; 2 в селското стопанство; 2 в открити площадки в урбанизираните територии.

Без нанесени материални щети са възникнали 66 пожара, сред които: 22 в сухи треви, горска постеля и храсти; 33 в отпадъци; 3 в готварски уреди и комини.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 5 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 5); 1 при инциденти с опасни вещества (други – 1); 2 битови или промишлени инциденти (паднали дървета, камъни и предмети – 2); 31 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 8, отстраняване на опасни предмети – 6, спасяване на животни – 1, оказване съдействие на граждани – 4, оказване съдействие на други структури и ведомства – 6).

Лъжливите повиквания - 3.

Дърводелски цех, намиращ се в пловдивското село Ягодово, е горял вчера. Сигналът за пожара е получен в 09:33 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Пловдив. За мястото са изпратени екип от РСПБЗН-Асеновград и 4 екипа от РДПБЗН-Пловдив. Унищожена е покривна конструкция около 200 кв.м, в която е имало готова продукция, както и намиращите се в нея изделия.

Запалило се е и складово помещение на „ТЕЦ-Сливен“. Сигналът за инцидента е подаден в 18:18 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Сливен. За мястото на пожара са изпратени 2 екипа от РСПБЗН-Сливен. При пристигане на място е установено, че горят складирани транспортни гумени ленти. Унищожени са сноп кабели , спасена е останалата част от склада и имуществото вътре.

Редактор "Екип на Петел",

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