87% от левовете вече са изтеглени, в обращение са над 7,5 млрд. евро
Снимка: Булфото, архив
Към 27 февруари 2026 г. процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, съобщиха от БНБ.
Към отчетната дата извън касите на Българската народна банка остават 3,9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 87% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., посочва БНТ.
Евробанкнотите и евромонетите в обращение към същата дата са на обща стойност над 7,5 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.
От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България.
