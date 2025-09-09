87 хиляди нови българи

Пиксабей

6581 са новите българи за първите 6 месеца на тази година. Това става ясно от отчета на комисията към вицепрезидента Илияна Йотова.

Цифрата е почти същата като през 2024 г., когато за първото полугодие български паспорти са взели 6542 души. Ако този тренд се запази до края на годината, ще се повтори бройката от миналата, когато новите българи бяха 16 268, предаде 24 часа.

Наше гражданство се придобива на основание BG произход, родител - български гражданин, или обща натурализация. Процедурата минава през

проверка и одобрение първо от Министерството на правосъдието, а след това и от комисията към вицепрезидента

На фона на засилващия се интерес в края на юни правителството одобри промени в размера на таксите, които плащат чужденците за придобиване или възстановяване на българско гражданство - те бяха увеличени от 30 на 300 лева.

87 305 са хората, получили български паспорти от 2019 г. до 30 юни т.г.

Миналата година за първи път от 4 г. броят им мина отново 16 хиляди. Толкова за последно бяха те през пандемичната 2020 г. След това паднаха на 15 171 души през 2021 г., а през следващата 2022 г. имаше срив наполовина - до 7410 души. През 2023 г. новите българи бяха 12 205.

