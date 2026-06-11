88-годишен мъж се яви на матура в Монтанско

Снимка Пиксабей

88-годишен е най-възрастният, явил се на матурите в област Монтана. Четирима ученици са изкарали пълни шестици на държавните зрелостни изпити, слабите оценки са 104.

В областта няма анулирани работи и ученик с 0 точки на изпитите.

"Няма пределна възраст, за да се образоваш. Доказа го 88-годишен жител от област Монтана, който се е явил на матура, за да има средно образование. Зрелостниците сега са показали по-добри оценки от миналата година. Средният резултат по български език и литература е 54.35 точки", съобщи Иван Ликов, старши експерт "Български език и литература" в РУО Монтана, пред БНР и допълни:

"Което е с 1,62 точки повишаване на резултата по предмета в сравнение с миналогодишната кампания".

Четири училища в областта са постигнали резултати над националното ниво от 60 точки. Това са езиковата, математическата и финансово-стопанската гимназии в Монтана, и гимназия "Найден Геров" от Лом. Получилите отлични оценки са 46. Четирима са пълните отличници.

Слабите оценки са 104, с 15 повече от миналата година.

30% от получилите двойки сега са зрелостници от предишни години, уточни Иван Ликов:

"Но се повишава и броят и на много добрите оценки, защото миналата година "много добър" изкарват 167, докато тази година 229".

Много добър е средният успех на явилите се на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование.

Редактор "Екип на Петел",

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