89-годишен дядо държи по 5-6 магазина във всеки мол в България

Амансио Ортега - основател на веригата за дрехи Inditex, която притежава марките Zara и Bershka, оглави списъка с най-богатите хора в Испания, сочи класация на 100-те най-богати граждани на кралството, публикувана от списание Forbes, пише Факти..

Състоянието на 89-годишния мажоритарен акционер на компанията се оценява на 109,9 млрд. EUR, въпреки че е намаляло с 10,3 милиарда евро в сравнение с 2024 г. Второто място е за Сандра Ортега, дъщеря на основателя на Inditex, с 10 млрд. EUR. След нея се нарежда Рафаел дел Пино Калво-Сотело (8 млрд. EUR), председател на Ferrovial, компания, работеща в сектора на транспортната и мобилностната инфраструктура.

Inditex има над 5500 магазина в приблизително 100 държави. Най-известните марки на Inditex включват Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Според El País, Ортега оглавява класацията на Forbes от 2014 г. насам.

