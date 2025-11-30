9 български града посрещат камиона на Кока Кола

Кадър Кока кола

Коледната обиколка на камиона на добрината започва на 30 ноември от София и ще премине през Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен, Враца, Благоевград и Сандански

Камионът на добрината на Coca‑Cola пристига в България на 30 ноември и ще разпространява магията на Коледа в девет града в страната през целия декември. Турнето ще потопи хората в празнично настроение с различни активности на място и ще ги вдъхнови да предават доброто там, където са. Вдъхновението всеки да споделя жестове на добрина е част от традиционната коледна кампания на Coca‑Cola, която за втора година носи посланието „Един Дядо Коледа не стига“.

На 30 ноември от 10:00 часа на площад „Свети Александър Невски“ в столицата в специална работилница посетителите ще могат да изработват собствени коледни играчки, които след това ще станат част от украсата на столицата. На обяд Дядо Коледа и впечатляващият Камион на добрината ще пристигнат на площада, преди да потеглят към първата дестинация от Коледната обиколна. До 22 декември, на площад „Свети Александър Невски“, ще остане специална пощенска кутия, която ще събира послания на доброто.

„Коледното турне на камиона на Coca‑Cola се превърна в любима традиция, която събира семейства и местни общности, за да изживеят всички заедно магията на празниците. Продължавайки успеха от миналата година, искаме да бъдем двигател на това добротата да се споделя тази Коледа и да ангажираме общностите чрез незабравими събития на живо и партньорства с благотворителни организации. Коледният дух в този празничен сезон е навсякъде и със световно признатата телевизионна реклама на „Един Дядо Коледа не стига“, която е заснета в България.“, заяви Бошко Попесков, изпълнителен директор на "Кока-Кола България".

Започвайки от 1 декември в Пловдив, всяка спирка от турнето на Камиона на добрината ще има свое коледно градче, което ще внесе магично празнично настроение с множество вълнуващи активности и ще събира хората на едно място. В работилницата на градчето посетителите ще могат да създават собствени играчки и картички, които след това ще станат част от празничната украса на мястото, където живеят.

В Къщичката на Дядо Коледа посетителите ще имат възможност да се срещнат с Добрия старец и да запечатат този вълшебен миг с незабравима снимка. Гостите ще могат да се насладят и на Coca‑Cola Адвент календар с 24 уникални предизвикателства, които ще носят на участниците награди и ще добавят щипка празнична магия във всеки град. В коледното градче ще има и фотокът за моментни снимки, който ще пренесе посетителите в сърцето на Лапландия. Специална елха пък ще озарява мястото и ще бъде чудесно място за празнични снимки.

Дестинациите на Камиона на добрината ще бъдат: Пловдив – 1-2 декември; Стара Загора – 3 декември; Бургас – 4-6 декември; Варна – 7-9 декември; Плевен – 11-12 декември; Враца – 16 декември; Благоевград – 17 декември; Сандански – 18 декември. Камионът на добрината на Coca‑Cola ще се завърне в София на 19 декември с поредица от магични събития. А на 21 и 22 декември на площад „Свети Александър Невски“ ще бъде кулминацията на турнето и голямото му празнично закриване. Подробен график и точни локации на Коледните градчета на добрината ще бъдат обявени на www.coca-cola.bg.

Стремежът доброто да се разпространява и споделя с останалите е акцент в кампанията „Един Дядо Коледа не стига“, която за втора година вдъхновява и умножава добрината чрез редица активности през ноември и декември в цялата страна. 10 000 добрини вече достигнаха до 10 000 различни места в София с Картите на добрината, срещу които пътниците на софийското метро получаваха безплатни билети. Coca‑Cola, заедно с Екопак, си поставя за цел събирането и рециклирането на бутилки и кенове, еквивалентни на броя раздадени по време на събитията

