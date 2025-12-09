9 декември - Международен ден за борба с корупцията

снимка: pixabay.com

От 2004 г. на днешната дата - 9 декември, се отбелязва Международният ден за борба с корупцията.

Обявен е от Общото събрание на ООН с резолюция №A/RES/58/4 от 21 ноември 2003 г. На тази дата в Мексико е открита подписка за Конвенция на ООН срещу корупцията. Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC) е одобрена от генералната Асамблея на ООН през 2003 г. и е подписана от 140 държави. Нашата страна ратифицира Конвенцията на ООН срещу корупцията през 2006 г.

Цел на този международен ден е задълбочаване на разбирането за проблемите на корупцията и ролята на Конвенцията за борбата с корупцията.

В резолюцията няма обичайните при такива случаи призиви за масово отбелязване на този ден и провеждането на специални мероприятия.

9 декември в историята:

Събития

536 г. — Византийският генерал Велизарий превзема Рим и прогонва племето остготи от пределите на Италия.

1212 г. — Фридрих II е коронован за крал на Германия.

1738 г. — Управата на полския град Вроцлав прогонва евреите от града.

1824 г. — По време на Войната за независимост на испанските колонии в Америка войските на генерал Антонио Сукре разгромяват последните испански части при Аякучо (дн. Перу).

1884 г. — В Чикаго Левант Ричардсън патентова ролковите кънки.

1885 г. — В Пирот е сключено примирието, с което се слага край на Сръбско-българската война.

1917 г. — Първата световна война: Англичаните отблъскват турците от Йерусалим и градът подпада под християнски контрол след столетия турска власт.

1922 г. — Основан е шведски футболен отбор Йоншьопингс Сьодра ИФ.

1923 г. — Започва работа XXI Народно събрание на България под председателството на професор Тодор Кулев, заменен на 5 януари 1926 г. от професор Александър Цанков.

1927 г. — Подписано е спогодбата Моллов — Кафандарис за размяна на население между България и Гърция.

1931 г. — Испания е провъзгласена за република.

1942 г. — В Рио де Жанейро е основан бразилският футболен клуб Ботафого де Футебол е Регаташ, след сливане на Клуб де Регаташ Ботафого с Електро клуб.

1953 г. — Американската компания Дженерал Електрик уволнява всички свои работници и служещи с комунистически убеждения.

1961 г. — Танганика получава независимост от Великобритания.

1963 г. — Занзибар става независима държава.

1967 г. — Николае Чаушеску става държавен глава на Румъния.

1987 г. — В териториите на Ивицата Газа и Западния бряг в Израел избухват масови безредици, които стават начало на Първата интифада.

1990 г. — Лех Валенса печели изборите за президент на Полша.

2001 г. — В България е учредена партията Съюз на свободните демократи и за неин лидер е избран Стефан Софиянски.

2011 г. — В Брюксел е подписан Договорът за присъединяване на Хърватия към Европейския съюз.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!