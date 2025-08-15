9 години и 4 месеца затвор за шофьора на бус с мигранти, причинил смъртта на полицай

Снимка: Булфото

С решение на Върховния касационен съд (ВКС) Найден Луканов е осъден на девет години и четири месеца лишаване от свобода за тежката катастрофа от 22 ноември 2022 г. между бус с нелегални мигранти и полицейски автомобил, като при инцидента бе причинена смъртта на полицейски служител, съобщиха от прокуратурата.

Разследването по случая бе проведено от Националната следствена служба под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Обвинителният акт бе внесен в съда на 13 декември 2023 г., като подсъдимият пред съда прави цялостно признание на фактите, изложени в него.

От Софийската градска прокуратура отбелязват, че наказанието, наложено от съда, вече се изтърпява. Присъдата е на Софийския градски съд, която е проверена от Апелативен съд - София, а впоследствие решението на ВКС е окончателно, посочва БТА.

Луканов е признат за виновен по три престъпления. За това, че е причинил смъртта на полицейски служител след удар в полицейски автомобил при шофиране с превишена скорост, без свидетелство за управление и след употреба на наркотици, му е постановена присъда от девет години и четири месеца затвор.

За неподчинение на разпореждане да спре за проверка след подадени видими и ясни сигнали от екипите на МВР наказанието му е една година и четири месеца. Докато за противозаконно подпомагане 12 чужди граждани да преминат и пребивават в страната в нарушение със закона, наказанието, което Луканов получава, е три години и четири месеца, както и глоба в размер на 15 хиляди лева. За крайна присъда се взима размерът на най-тежкото получено наказание.

