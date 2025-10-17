9 години затвор за ЧСИ, присвоил над 600 хиляди лева

Пекселс

Районният съд в Асеновград осъди частен съдебен изпълнител (ЧСИ) от Пловдив, присвоил общо 660 705 лева, собственост на различни длъжници по изпълнителни дела за това. Това съобщиха от Районна прокуратура - Пловдив, по чийто обвинителен акт е наложено наказанието.

Мъжът е осъден на девет години лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим, както и му е отнето правото да упражнява професията частен съдебен изпълнител за срок от 10 години.

Престъпленията са извършени в периода от 11.06.2013 г. до 16.07.2013 г. в Пловдив.

По делото е установено, че като частен съдебен изпълнител мъжът е превел от специалната банкова сметка на ЧСИ посочената сума по негова собствена, с което е ощетил длъжниците по шест изпълнителни дела.

Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд-Пловдив, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!