9-годишната Цвети прочете 100 книги за една година

9-годишно дете има приз за най-четящо дете и то от Столичната библиотека. Цветозара Павлова е трети клас и учи в 20-то Основно училище "Тодор Минков".

Цвети е прочела над 100 книги в изминалата 2025-та г. Тя се научава да чете на 6 г., още в детската градина. Казва, че й е било трудно, но сега, ако някоя книга й хареса, не я оставя, предаде БТВ.

"Още може би от 2-годишна възраст, когато усетихме, че вече възприема изцяло това, което искаме да й кажем, се приспиваме с книга. В началото се редувахме с баща й. Като захванехме една книга, се допрочиташе оттам, докъде другият е спрял. Когато започна да чете сама, каза "аз искам вечер сама да чета" и буквално всяка вечер тя заспива с книга", споделя Добрина, майка й.

Цвети твърди, че най-интересните книги за нея са криминалета, като най-любимите й са тези за Шеркол Холмс. Обича загадките.

"Имаме известно съревнование кога е време да си легнем, защото иска всяка следваща глава да дочете", разказва майка й.

"Ако е интересна книгата и те запленява, е по-важна от телефона", твърди Цвети. Успява да чете над 300 страници за 3 дни. Като порасне, иска да стане актриса.

"Не мисля че четенето е действие, за което можеш да натискаш едно дете. Винаги да присъстват книги, да вижда, че и ние четем. Не отричаме, че не използваме смарт устройства. Трябва да има баланс в амбицията. Трябва да има време да си играе", казва Добрина.

