9-годишно дете с тротинетка пострада след удар с автомобил в Разградско

05.09.2025 / 13:05 1

Снимка: Пиксабей, илюстративна

9-годишно момче с тротинетка пострада при пътно-транспортно произшествие в разградското село Мортагоново, съобщиха от полицията в областния град.

Около 22:50 ч. на 4 септември лек автомобил, шофиран от 19-годишен водач, навлиза в кръстовище и отнема предимството на електрическа тротинетка, управлявана от малолетното момче, предава Фокус. 

Тротинетката се удря в предната дясна част на колата и детето пада на земята. Транспортирано е в МБАЛ-Разград и настанено за лечение в "Хирургично отделение" с фрактура на левия крак и мозъчно сътресение.

 

666 (преди 25 минути)
Рейтинг: 25695 | Одобрение: 6600
9 годишно чаве посред нощ, с тротинетка на пътя?!? WTF

