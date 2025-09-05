9-годишно дете с тротинетка пострада след удар с автомобил в Разградско

Снимка: Пиксабей, илюстративна

9-годишно момче с тротинетка пострада при пътно-транспортно произшествие в разградското село Мортагоново, съобщиха от полицията в областния град.

Около 22:50 ч. на 4 септември лек автомобил, шофиран от 19-годишен водач, навлиза в кръстовище и отнема предимството на електрическа тротинетка, управлявана от малолетното момче, предава Фокус.

Тротинетката се удря в предната дясна част на колата и детето пада на земята. Транспортирано е в МБАЛ-Разград и настанено за лечение в "Хирургично отделение" с фрактура на левия крак и мозъчно сътресение.

