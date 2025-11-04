9 нови профилактични кампании в лаборатория „ЛИНА“ през ноември и декември

Грижата за здравето започва с навременната профилактика. Затова през ноември и декември 2025 г. медицинска лаборатория „ЛИНА“ прави важни анализи по-достъпни за пациентите. Сред тях са пълно изследване на кръв, хормони за щитовидна жлеза, пакети за репродуктивно и сърдечно-съдово здраве, туморни маркери, витамини и др.



Профилактичните кампании важат във всички самостоятелни обекти на лабораторията, включително във Варна , Аксаково , Добрич и Балчик . Предварително записване на час или направление от лекар не са необходими.

Повече за актуалните профилактични кампании в периода ноември и декември 2025 г.

Пълно изследване на кръв от 48,80 лв. (24,95 €) на 36,00 лв. (18,41 €)

Включва пълна кръвна картина с 16 показателя, както и още: кръвна захар; креатинин; общ белтък; албумин; общ холестерол; HDL-холестерол; LDL-холестерол; VLDL-холестерол; триглицериди; АсАТ; АлАТ; АФ (ALP); ГГТ (GGT); калций (Ca) и фосфор (P). Този базов пакет дава информация за функцията на основни органи и системи – черен дроб, бъбреци и мастна обмяна. Препоръчително е да се прави сутрин, на гладно.

Щитовидна жлеза от 40,20 лв. (20,55 €) на 26,00 лв. (13,29 €)

В този пакет участват хормоните: FT3; FT4 и TSH. Те помагат за оценка на щитовидната функция и ранното откриване на хормонални нарушения. Пакетът е подходящ при отпадналост, промени в теглото и енергийния баланс. Изследването се извършва сутрин, на гладно и преди приема на напитки с кофеин.

Витамини от 45,00 лв. (23,01 €) на 32,00 лв. (16,36 €)

С тази профилактична кампания можете да проверите нивата си на Витамин D и Витамин B12, които са от решаващо значение за имунната система и кръвотворенето. Препоръчва се изследването да се извършва сутрин на гладно, като приемът на добавки, съдържащи витамин В12, е добре да бъде прекратен 10–14 дни преди изследването.

Контрол на яйчниковата функция от 96,40 лв. (49,29 €) на 78,00 лв. (39,88 €)

Тук са включени анализи на: LH; FSH; Estradiol; AMH (Антимюлеров хормон). Пакетът е подходящ за жени, при които се проследява овариалният резерв и хормоналната активност. LH, FSH и Estradiol се изследват от 3-ти до 5-ти ден на менструалния цикъл, а AMH може да бъде направен по всяко време от месечния цикъл. Анализите се препоръчват при нарушения в цикъла, планиране на бременност или оценка на репродуктивния потенциал.

Употребата на глюкокортикоидни препарати, някои антибиотици, естроген - съдържащи медикаменти или хранителни добавки могат да повлияят резултатите за някои полови хормони.

Сърдечно-съдов риск от 108,00 лв. (55,22 €) на 88,00 лв. (44,99 €)

Пакетът обединява анализи на: общ холестерол; HDL-холестерол; LDL-холестерол; VLDL-холестерол; триглицериди; липопротеин (a); ApoB/ApoA1 отношение; високочувствителен CRP; хомоцистеин. Те дават цялостна оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания и атеросклероза. Препоръчват се за хора с фамилна обремененост, хипертония, диабет или наднормено тегло.

Кардио контрол от 119,80 лв. (61,25 €) на 96,00 лв. (49,08 €)

Комбинира изследване на: Креатинкиназа - MB фракция; Миоглобин (Myoglobin); Тропонин Ths; NT-ProBNP; С-реактивен протеин. Тези изследвания оценяват състоянието на сърдечния мускул и са ключови за ранната диагностика на миокардно увреждане и развитието и стадирането на сърдечна недостатъчност. Подходящи са за пациенти с оплаквания като болка в гърдите, задух, сърцебиене, след прекарани тежки вирусни инфекции, при проследяване след инфаркт или при хора с висок сърдечен риск (диабет, хипертония, бъбречна недостатъчност), както и за пациенти със сърдечни заболявания или операции, изискващи редовно проследяване.

Остеопороза – разширен пакет от 105,10 лв. (53,74 €) на 84,00 лв. (42,95 €)

Предлага анализи на Витамин D (25-Hydroxyvitamin D); Паратхормон (PTH); Beta-CrossLaps; Osteocalcin; АФ (ALP); Калций (Ca); Фосфор (P). Тези изследвания оценяват костния метаболизъм и риска от остеопороза. Препоръчват се при жени в менопауза, пациенти с фамилна обремененост или продължителен прием на кортикостероиди. Изследванията трябва да се правят сутрин, на гладно.

Туморни маркери – жени от 77,60 лв. (39,68 €) на 64,00 лв. (32,72 €)

Изследване на туморните маркери: CA 125; CA 15-3; CEA; CA 19-9. Пакетът е предназначен за лабораторна оценка и проследяване на жени с фамилен риск, симптоми или проследяване на лечение на онкологични заболявания на яйчниците, млечните жлези и стомашно-чревния тракт. Резултатите се оценяват в комбинация с клинични и образни изследвания.

Туморни маркери – мъже от 77,60 лв. (39,68 €) на 64,00 лв. (32,72 €)

В тази профилактична кампания участват: PSA; free PSA; CEA; CA 19-9. Подходяща е за мъже над 40 години и за такива с фамилна обремененост. Комбинацията от PSA и free PSA осигурява по-точнo разграничаване на доброкачествено от злокачествено увеличение на простатната жлеза , особено в случаите, когато стойността на общия PSA е в „сивата зона“, т.е между 4 и 10ng/ml.

Медицинска лаборатория „ЛИНА“ е първата в страната, която въведе месечни профилактични кампании с грижа за пациента. Те важат във всички самостоятелни филиали на лабораторията.



*Цените в евро са информативни и ще бъдат приложими при въвеждането на еврото като официална валута в България.

*Такса манипулация/транспортна среда – според стандартната, обявена на сайта: www.lina-bg.com .

