9 нови профилактични кампании в лаборатория „ЛИНА“ през януари и февруари

Началото на новата година е прекрасно време да се погрижим за здравето си. Затова през месеците януари и февруари 2026 г. „ЛИНА“ провежда 9 профилактични кампании с изследвания на специални цени. Te важат във всички самостоятелни обекти на лабораторията, включително във Варна , Аксаково , Добрич и Балчик . Предварително записване на час или направление от лекар не са необходими.

Повече за актуалните профилактични кампании в периода януари и февруари 2026 г.

Грип и COVID-19 от 15.80 € (30.91 лв.) на 12.00 € (23.47 лв.)

Комбинирано изследване за грип тип А, грип тип B и COVID-19 антиген. Извършва се от назофарингеален секрет и е особено ефективно, когато се направи в първите дни от появата на симптомите. Позволява бързо и точно разграничаване между грипна инфекция и COVID-19, което е ключово за навременното започване на подходящо лечение и ограничаване на усложненията. Изследването е подходящо при: повишена температура; кашлица; болки в гърлото и мускулите; отпадналост и общо неразположение.



Пълно изследване на кръв от 27.61 € (54.01 лв.) на 19.00 € (37.16 лв.)

Включва: пълна кръвна картина с 16 показателя; урея; креатинин; общ белтък; албумин; общ холестерол; HDL-холестерол; LDL-холестерол; VLDL-холестерол; триглицериди; АсАТ; АлАТ; АФ; ГГТ; калций и фосфор. Анализите са добра основа на всяка профилактика, защото дават информация за състоянието на бъбреците, черния дроб, мастната обмяна и електролитния баланс на организма. Препоръчително е да се извършват сутрин, на гладно.



Фосфорилиран Taу протеин (181P) – скрининг за болест на Алцхаймер от 109.00 € (213.19 лв.) на 89.00 € (174.07 лв.)

Тестът е високоспецифичен за болест на Алцхаймер и е нормален при други видове деменция. Голямото му предимство е, че нормалните нива с висока сигурност отхвърлят вероятността симптомите да се дължат на това заболяване. Той е достъпен и удобен – неинвазивен, безболезнен, извършва се чрез обикновен кръвен тест. Използва научно валидирана, високочувствителна технология на световно утвърден производител – Roche Diagnostic. Препоръчителен е при хора с паметови проблеми и фамилна обремененост. Може да се използва за разграничаване на болестта на Алцхаймер от други видове дементни състояния и неясни когнитивни симптоми.

Повишените стойности на Фосфорилиран Taу протеин (181P) не поставят автоматично диагнозата болест на Алцхаймер. Те насочват и са показателни за начални изменения, които могат да са в много ранна фаза, когато все още липсват клинични симптоми, но това е сигнал, че мозъчната патология е започнала и този човек е в много висока рискова група. Резултатите от това изследване подпомагат диагностицирането на заболяването, но трябва да се интерпретират задължително от специалист и в съчетание с друга клинична информация и изследвания. Когато резултатът е нормален, това силно намалява вероятността от този вид деменция като причина за паметовите проблеми, както и за наличие на амилоидни плаки в мозъка и развитие на заболяването в близките години.



Щитовидна жлеза – разширен от 40.50 € (79.22 лв.) на 30.00 € (58.68 лв.)

С тази профилактична кампания можете да проверите какви са нивата ви на хормоните FT3; FT4; TSH; антителата Anti – Tg и Anti – TPO. Изследването на хормоните е препоръчително при симптоми като умора, изпотяване, промяна в теглото, косопад, промени в настроението. А антителата са необходими за диагностика и проследяване на автоимунни заболявания на щитовидната жлеза като тиреоидит на Хашимото и Базедова болест. Пакетът е препоръчителен и за бременни жени и такива, които планират бременност. Анализите трябва да се правят сутрин на гладно и преди приема на напитки със съдържание на кофеин.

Яйчников резерв от 44.60 € (87.24 лв.) на 35.00 € (68.45 лв.)

Пакетът включва изследване на: LH; FSH и антимюлеров хормон (AMHplus). Подходящ е за жени, които планират бременност или имат репродуктивни проблеми. LH и FSH е препоръчително да се изследват от 3-ти до 5-и ден от менструалния цикъл. А антимюлеровият хормон (АМН) може да бъде измерен по всяко време от менструалния цикъл и показва минимална междуциклична вариабилност. Именно AMH е най-добрият биохимичен маркер за функцията на яйчниците, тъй като се секретира от малките растящи фоликули като по този начин отразява и запаса на яйчниците от тях. С възрастта, постепенно намалява и е неоткриваем при менопауза. Така той е ранен и надежден индикатор за влошена яйчникова функция и ориентир за настъпване на менопауза. По нивата му може да се съди за броя на яйцеклетките, които биха могли да бъдат извлечени след стимулация. За изследване на този хормон „ЛИНА“ използва утвърдения в световен мащаб тест Elecsys AMH Plus на Roche Diagnostic, който е единственият научно валидиран тест за индивидуализиране на дозата на медикамент, прилаган при процедури по инвитро фертилизация, както и за диагностика на поликистозен овариален синдром.



Андрогенни хормони от 20.90 € (40.89 лв.) на 16.00 € (31.29 лв.)

DHEA-S и тестостерон, чието изследване е подходящо при проблеми с фертилитета, менструалния цикъл или повишено окосмяване при жените. Определянето на тестостерон е добре да става сутрин до 11 ч., когато нивата му са най-високи. Приемът на стероидни хормони, някои медикаменти, както и добавки, съдържащи DHEA-S, могат да повлияят резултата.



Енергия и тонус от 93.52 € (182.91 лв.) на 61.00 € (119.30 лв.)

В тази профилактична кампания има: пълна кръвна картина с 16 показателя; СУЕ; Витамин B12; Витамин D; Желязо; Цинк; Селен; C-реактивен протеин; FT4; TSH; Cortisol (AM).

Обръщаме внимание, че пълната кръвна картина е изследване на основни показатели на кръвните клетки – хемоглобин, еритроцити, левкоцити и тромбоцити. Тя не включва холестерол, триглицериди или чернодробни ензими. Затова, ако имате нужда от тези анализи, можете да изберете профилактичната кампания „Пълно изследване на кръв“.

Пакет „Енергия и тонус“ е подходящ за базов скрининг на основните причини за липса на енергия и тонус, като хормонални нарушения, недостиг на витамини и микроелементи, възпалителни процеси и анемия. В него има измерване на сутрешен кортизол (Cortisol AM), който се изследва между 7:00 и 10:00 ч. Отклоненията в стойностите му могат да бъдат знак за повишен стрес, проблеми с надбъбречните жлези, състояния, водещи както до повишено, така и до много ниско кръвно налягане, напълняване – всички те пряко влияят върху усещането за жизненост. Всички анализи в пакета е добре да се извършват сутрин, на гладно, като резултатите за цинк и селен са готови до 15 работни дни.



Витамини група В от 107.51 € (210.28 лв.) на 61.00 € (119.30 лв.)

Пакетът включва витамините: B12; B6; B1 и B2. Добре е да бъдат изследвани при анемии, при пациенти с хронична умора, при неврологични симптоми като изтръпване, мравучкане, мускулна слабост, раздразнителност, депресия, проблеми със съня. Хора, които имат ограничен хранителен режим или спазват вегетарианска и веганска диета, са подложени на по-голям риск от недостиг на витамини от група В.

Заболявания като: хроничен гастрит, цьолиакия, синдром на раздразненото черво и болест на Крон могат да намалят абсорбцията на тези витамини, което води до дефицити. Препоръчва се витамините от група B да се следят при подобни състояния за навременна корекция. Изследванията трябва да се правят две седмици след спиране на приема на медикаменти и добавки, които ги съдържат.



ALEX 2 тест Алергия (разширен панел 295 алергена) от 190.20 € (372.00 лв.) на 152.00 € (297.29 лв.)

Тест за алергии към различни храни, подправки, полени, прахови и брашнени акари, спори на гъбички и дрожди, както и домашни любимци. Големият брой алергени, включени в него, спестява необходимостта от единични изследвания и е удобство за пациента.

За теста се взема кръвна проба. Поне една седмица преди изследването пациентът не трябва да е приемал кортикостероиди и други лекарства, потискащи имунната система. Лечението с антихистамини не е необходимо да бъде спирано.



Медицинска лаборатория „ЛИНА“ е първата в страната, която въведе месечни профилактични кампании с грижа за пациента. Те важат във всички самостоятелни филиали на лабораторията.



*Такса манипулация/транспортна среда – според стандартната, обявена на: www.lina-bg.com



