9 септември - Световен ден на красотата

снимка: pexels.com

Днес отбелязваме Световния ден на красотата. Празникът се чества по инициатива на Международния комитет по естетика и козметология (CIDESCO), световната организация в областта на естетиката и козметологията, която е основана в Брюксел през 1946 година и има свои отделения в 33 страни.

С развитието на козметиката и козметологията, празникът на красотата стана необходимост и през 1995 г. бе взето решение за неговото съществуване. Вече четиринадесет години (от 2003 г.) той се почита не само от жените, но и от стилисти, дизайнери, фризьори, модисти, фитнес инструктори и модели, които получават поздравления днес.



9 септември в историята:



Събития



337 г. — След отстраняване на всички роднини, който биха имали претенции към трона, тримата синове на император Константин I Велики: Константин II, Констанций II и Констант съвместно заемат поста император на Римската империя.

924 г. — Състои се среща между цар Симеон и император Роман I Лакапин при стените на Константинопол, която завършва със сключване на примирие.

1570 г. — Османските турци завладяват Никозия (остров Кипър).

1776 г. — Континенталният конгрес, приел на 4 юли 1776 г. Декларацията за независимостта, официално нарича новия съюз на независимите щати Съединени американски щати.

1850 г. — Калифорния става 31-я щат на САЩ.

1855 г. — Кримската война: След 349-дневна обсада англо-френските войски, действащи на Кримския полуостров, завладяват Севастопол.

1885 г. — Назначено е княжеско комисарство за Източна РумелияСъпроводен от 2-и конен Шуменски полк княз Александър Батенберг влиза в Пловдив като княз на Северна и Южна България.

1886 г. — В Берн, Швейцария е подписана международна конвенция за защита на авторското право на литературни и художествени произведения.

1892 г. — Астрономът Едуард Емерсън Барнард открива Амалтея — петият по големина естествен спътник на Юпитер.

1903 г. — Главният щаб на Илинденско-Преображенското въстание се обръща към българското правителство за оказване на помощ.

1905 г. — В Русия е въведена академична автономия на университетите.

1909 г. — Официално е открита Софийската синагога.

1943 г. — В нарушение на Търновската конституция 25 Обикновено Народно събрание избира Регентство на малолетния цар Симеон II в състав: княз Кирил Преславски, професор Богдан Филов и генерал Никола Михов.

1944 г. — Участие на България във Втората световна война: С помощта на настъпващите в България сили на Червената армия е проведен Деветосептемврийския преврат, при който е свалено правителството на Константин Муравиев и установено правителство на Отечествения фронт.

1944 г. — В противоречие с конституцията правителството на България издава постановления за освобождаване от длъжност на регентите на Симеон II и за назначаване на нов Регентски съвет, в който влизат професор Венелин Ганев (независим), Цвятко Бобошевски (независим) и Тодор Павлов (комунист).

1944 г. — Вестник Отечествен фронт започва да излиза легално.

1945 г. — За първи път Денят на свободата се чества като национален празник и неприсъствен ден; във връзка с годишнината са помилвани и освободени от затвора около 900 души, осъдени от т.нар. Народен съд, а над 1000 души са пуснати от трудовите лагери.

1945 г. — От Москва в страната се завръща Васил Коларов.

1947 г. — Започват денонощни излъчвания на програма Хоризонт на Българското национално радио.

1948 г. — Обявено е създаването на Корейска народно-демократична република.

1949 г. — Поради катастрофалната реколта от зърнени храни Народна република България е принудена за четвърти път след 9 септември 1944 г. да подпише спогодба със СССР за доставка на пшеница на заем.

1956 г. — Елвис Пресли дебютира в Шоуто на Ед Съливан.

1969 г. — В Канада влиза в сила т.нар. Езиков акт, съгласно който английският и френският стават официални езици за цялата територия на страната.

1972 г. — Българската национална телевизия излъчва първо цветно предаване — манифестацията от площад 9 септември (днес Княз Александър Батенберг); започва работа Варненското телевизионно студио.

1974 г. — Народна република България прекратява заглушаването на радиостанция Гласът на Америка.

1974 г. — Започват денонощни излъчвания на радиопрограма "Хоризонт" на Българското национално радио.

1975 г. — Започва редовното излъчване на тв канал Втора програма по Българската национална телевизия.

1978 г. — От СССР е изстрелян автоматичен космически апарат Венера 11.

1985 г. — САЩ обявяват въвеждането на икономически санкции за ЮАР като реакция срещу режима на апартейд.

1991 г. — Таджикистан придобива независимост от СССР.

1999 г. — 9-етажен жилищен блок в Москва е разрушен е резултат на терористичен бомбен взрив — 94 души загиват, 164 са ранени.

2000 г. — Международната организация за отчитане на корупцията класира България на 52-ро място от 90 страни. От 16 страни от Източна Европа България е на 9-о място.

2006 г. — За 27-ма мисия е изстреляна американската космическа совалка Атлантис с главна цел доставка на два допълнителни слънчеви панела за Международната космическа станция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!