9 вида кафе, 3 - чай, шоколадови бонбони и ядки за депутатите срещу над 86 000 евро без ДДС

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Девет вида кафе, три вида чай, четири вида шоколадови бонбони и ядки от три сорта - такова е менюто на депутатите в служебните офиси на Народното събрание. Всичко това е записано в обществена поръчка, публикувана от администрацията на парламента, научи "Фокус".

За двегодишна доставка на кафе, чай, капучино, захар, мед, сокове, газирани напитки, бонбони и ядки парламентът заделя малко над 86 000 евро без ДДС. С данъка сумата нараства на над 103 000 евро. Оферти се внасят до 4 септември. За сравнение, при предишната подобна процедура от края на 2023 г. похарченото е близо 82 000 евро без ДДС.

Изборът на кафе е внушителен. Депутатите ще могат да избират между висококачествено кафе на зърна - 100% "Арабика" или смес с "Робуста", два вида кафе на капсули, безкофеиново кафе на прах, три вида инстантно и разтворимо кафе. Изпълнителят е задължен да предостави до 10 кафемашини за безвъзмездно ползване, а при повреда на някоя от тях тя се подменя в срок не по-дълъг от 24 часа.

Чаят не е по-малко разнообразен - билков, плодов, черен и зелен, като ще се доставя както български, така и вносен. За двете години са предвидени 39 000 пакетчета бяла захар и 62 000 пакетчета кафява захар за по-здравословно ориентираните народни избраници. Прясното мляко трябва да е с маслено съдържание между 3 и 3,6% и без добавени растителни мазнини.

Сред останалите артикули в поръчката фигурират най-малко 4000 бутилки газирани безалкохолни напитки, 1400 кутии шоколадови бонбони, бадеми, лешници и кашу, а от соковете - портокалов, ябълков, кайсиев и касисов.

Редактор "Екип на Петел",

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