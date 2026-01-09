9 януари 1839 г. - Обявяват дагеротипията - първична фотография за снимане върху метална плоча

снимка: Edal Anton Lefterov, Уикипедия

Френската академия на науките обявява дагеротипията - първична фотография за снимане върху метална плоча, приготвена по специален начин.

Процесът е усъвършенстван от френския художник и химик Луи Дагер с помощта на Жозеф Нисефор Ниепс. Реално това е първия практически осъществим фотографски метод, в който светлочувствителният материал е сребърен йодид.

Макар и дагеротипията да не е бил единственият възможен фотографски метод, той спестявал значително време и на практика проправил път за комерсиалната фотография. Основен неин недостатък обаче бил следният – веднъж "проявена", снимката не можела да се репродуцира. Освен това дагеротипията била сравнително скъпа. Единична снимка направена във фотографско студио, струвала равностойността на 1000 сегашни щатски долара.

Дагеротипията била на мода сравнително кратко. До 1860 г. тя вече била изместена от т.нар. белтъчен отпечатък - първият комерсиален процес, който произвеждал снимки върху хартия.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 1317 г. — Филип V е коронован за крал на Франция.



• 1349 г. — Под претекст, че са носители на чума, в Базел (Швейцария) са изгорени заедно с домовете им около 700 евреи.



• 1399 г. — Войските на монголския хан Тимур завземат Бейрут.



• 1431 г. — Започва процесът срещу Жана Д'Арк в Руан.



• 1768 г. — Филип Астли отваря в Лондон първия модерен амфитеатрален цирк.



• 1788 г. — Кънектикът става петият щат, който се присъединява към САЩ.



• 1799 г. — В Англия за първи път в света е въведен данък върху дохода.



• 1861 г. — Параходът Star of the West, изпратен от президента Джеймс Бюканън в помощ на Форт Съмтър с храна и амуниции, е обстрелван от оръдията на Южна Каролина.



• 1878 г. — Руско-турска война (1877–1878): Руските войски удържат победа в битката при Шипка-Шейново.



• 1878 г. — Умберто I става крал на Италия.



• 1882 г. — Оскар Уайлд изнася първата си лекция на тема „Английският ренесанс в изкуството“ в Ню Йорк.



• 1892 г. — Приета промяна в организационната структура на българската армия — от полкова към дивизионна.



• 1900 г. — В Рим е основан футболният клуб Лацио.



• 1901 г. — Генерал Рачо Петров застава начело на служебен безпартиен кабинет.



• 1909 г. - Ирландският изследовател Ърнест Шакълтън достига на 156 км от Южния полюс - най-близко от всички изследователи до този момент.



• 1912 г. — Военноморски кораби на САЩ навлизат в Хондурас.



• 1927 г. — Инцидент с камерата създава паника в киносалон в Монреал (Канада), загиват 77 деца, което е причина на многогодишна забрана на децата да посещават киносалони в Квебек.



• 1929 г. — В Лондон за първи път е използван суров пеницилин като лекарство.



• 1941 г. — Втората световна война: Германия изпраща военна помощ на Италия в Северна Африка.



• 1941 г. — Холокост: При масов погром в Букурещ са избити 6 000 евреи.



• 1941 г. — Осъществен е първият полет на британския бомбардировач Авро Ланкастър.



• 1943 г. — Втората световна война: Прояпонското правителство на Китай обявява война на САЩ и Великобритания.



• 1944 г. — Втората световна война: Англо-американската авиация бомбардира София.



• 1951 г. — В Ню Йорк е официално открита сградата на ООН.



• 1954 г. — В Юкон (Канада) е измерен абсолютен минимум на температурата на въздуха за тази страна — минус 63 °С.



• 1960 г. — Започва строежът на Асуанския язовир в Египет.



• 1964 г. — Край Панамския канал избухва антиамерикански бунт на панамски студенти, при който загиват 29 души.



• 1969 г. — Във Великобритания се извършва първи пробен полет на прототипа на Конкорд.



• 1972 г. — В Хонконг изгаря лайнерът Кралица Елизабет.



• 1978 г. — Състои се премиерата на български игрален драматичен филм "Адиос, мучачос".



• 1989 г. — В Ню Йорк и Лос Анджелис започва продажбата на игралната конзола Sega Genesisis.



• 1991 г. — Армията на СССР атакува Вилнюс, за да прекрати обявяването на независимост в Литва.



• 1992 г. — Сърбите в Босна и Херцеговина обявяват своя република, като заявяват, че тя ще е част от СР Югославия.



• 1995 г. — Космонавтът Валери Поляков завършва своя 366-дневен престой на борда на космическата станция Мир.



• 1996 г. — Фирмата Sun Microsystems обявява създаването на JavaSoft.



• 2005 г. — В Палестина се провеждат избори за поста на починалия през 2004 г. Ясер Арафат, спечелени от Махмуд Абас.

