90-годишна британка е първата ваксинирана срещу Ковид-19 в света

Кадър Скай нюз

90-годишна британка е първата в света, ваксинирана срещу Ковод-19. Както е известно, от днес във Великобритания започна инжектирането срещу заразата.

За първи път ваксината на Pfizer/BioNtech беше поставена на човек извън клинично изпитване. Маргарет Кийнън се казва жената, която стана първият човек в света, който получи уреда като част от програма за ваксинация.

Тя казва, че за нея е „привилегия“ и „най-добрият подарък за ранен рожден ден, който бих могла да си пожелая“, тъй като това би означавало, че тя може да прекарва време със семейството и приятелите си през Новата година".

