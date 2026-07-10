90-годишната баба Мира, работила 32 години като учител, сега продава зеленчуци по улиците в Бургас: В калта съм направо

кадър: БНТ

Несправедливостите в пенсионния модел се запазват и тази година. Защо няма стимул да се осигуряваме на максималния осигурителен доход, който се повишава, и защо хора с по-малко стаж и възраст могат да получат по-високи пенсии от хора с повече.

Мира Вълева е на 90 години, 32 години работи като учител в прогимназията, сега е принудена да си помага с парите като продава зеленчуци по улиците в Бургас.

„В калта съм направо, защото се издържам сама. Децата искат да ми помагат, но аз не искам да ги ощетявам. Съпругът ми почина, 100 лв. учителски фонд ми дават, затова че бях и базов преподавател по руски език и пенсията ми последно сега е 480 евро.“, каза възрастната жена в ефира на БНТ.

Смята, че няма равностойност в пенсионната система, защото в момента има хора, които не са работили колкото нея и то квалифициран труд, а взимат почти толкова като пенсия. Оказва се, че това не е само усещане.

„И в трите стълба, противоречията, които съществуват, деформират като цяло системата. Изкривяванията са в няколко посоки, първата е грешната формула, въз основа на която се определя пенсията. У нас пенсията се определя като за база се взема средният осигурителен доход, осигурителният стаж и индивидуалният коефициент на лицето. Както се вижда, по същество, начинът, по който се определя пенсията, в една голяма степен е откъсната от приноса на лицето през целия му труд в живота.“, каза проф. Богомил Манов, член на Фискалния съвет.

Така реално хората не получават пенсиите, които заслужават. Според експерта е необходимо не да откриваме топлата вода, а да приложим вече доказани пенсионни модели като тези в Германия, Австрия, Дания и Швеция, например.

Васко Градев, пенсионер: „Справедливо е кой каквото е внасял, това да му се връща след това от държавата. Системата трябва да е комбинирана. Не може да е изцяло социална, защото така пък се губи стимулът. Хората, които се осигуряват и честно са си внасяли осигуровките цял живот.”

Васко Градев е от хората, които получават максималната пенсия. Работил е 43 години, по образование е инженер.

„Аз съм бил мениджър и съм получавал хубава заплата. Не съм крил данъци, осигурявал съм се на светло, на максимум.“, каза Васко Градев.

Оказва се обаче, че за бъдещите пенсионери, които се осигуряват на максималния осигурителен доход, пенсиите на таван не са гарантирани, заради съществуването на тавана. Докато до този юли максимални пенсии са получавали 7000 души, след увеличението по швейцарското правило броят им достига над 15 000.

„Ако аз се осигурявам на средния осигурителен доход, т.е. ако крия в кавички, но и не в кавички, доходи, то това означава, че с течение на времето, след няколко години, аз преспокойно ще достигна максималната пенсия.“, посочи проф. Богомил Манов.

Все пак като стъпка в правилната посока експертът отчита отпадането на ковид добавката и създаването на мултифондове.

„Това е крачка добра напред, но никак не е достатъчно, защото ще се убедим не след дълго, че натрупванията пенсионната система продължават да са недостатъчни.“

От Фискалният съвет препоръчват на Министерството на финансите да се работи в посока на корекция на пенсионния модел, защото иначе дефицитите в системата ще се увеличават все повече.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!