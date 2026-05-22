90-годишният д-р Апостолов: Силите идват от хората, които ме очакват

Макар и на пределна възраст, наш лекар продължи да се грижи за здравето на хората.

В село Скърт 90-годишният общопрактикуващ лекар д-р Кирил Апостолов продължава да приема пациенти и да упражнява професията си, на която е посветил повече от шест десетилетия.

Само преди дни той е отбелязал своя 90-ти юбилей в кабинета си.

Д-р Апостолов разказва, че започва своята лекарска кариера през октомври 1962 г. като участъков лекар, след което преминава през различни позиции в здравната система – ординатор във вътрешно отделение, завеждащ отделение в болницата в Петрич и ръководител на кардиологичен кабинет.

„Кариерата ми започна през 1962 година“, споделя той, като подчертава дългия професионален път и натрупания опит през годините.

От началото на 2000 г. д-р Апостолов работи в село Скърт, където вече повече от 25 години продължава да приема пациенти.

На въпрос как успява да остане активен на 90-годишна възраст, лекарят отговаря просто: „Силите идват от хората, които ме очакват“.

По думите му ежедневната работа и контактът с пациентите са неговата основна мотивация да продължава да упражнява професията си.

По повод юбилея му представители на местната власт и жители на селото изразиха своята благодарност към дългогодишния му принос към здравеопазването и общността.

Кметът на Община Петрич връчи на д-р Апостолов плакет за граждански принос, като подчерта, че той е пример за професионализъм и човечност.

„Самото присъствие на хора като него е най-голямата оценка“, беше отбелязано по време на церемонията.

Въпреки получените отличия и признание, д-р Апостолов остава скромен и казва, че не смята заслугите си за изключителни.

„Изненадан съм от вниманието. Мисля, че е прекалено“, споделя той.

Историята на д-р Кирил Апостолов запазва връзката между лекар и пациент – дори след десетилетия практика, пише btvnovinite.bg.

