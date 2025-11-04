900 хиляди празни жилища стоят в Гърция заради множествена собственост

Пиксабей

В южната ни съседка Гърция в момента има между 700 000 и 900 000 необитавани жилища. Основните причини за това са множествената собственост, високите строителни разходи и слабият темп на обновяване на старите сгради, съобщава Bulgaria ON AIR.



Използването на тези пустеещи имоти се счита за изключително важно в контекста на нарастващата жилищна криза. Ситуацията показва ясно, че проблемите в сектора не се дължат единствено на липсата на ново строителство, а и на факта, че значителен брой налични домове остават заключени и неизползвани.



Главният проблем произтича от множествената собственост – много имоти стоят празни, тъй като съсобствениците не могат да постигнат съгласие относно тяхното използване или управление. Паралелно с това, през последните години цената на строителството се е повишила рязко заради скъпите материали и нарасналата цена на труда, което прави новите жилища недостъпни за голяма част от населението.



В областта Атика около 77% от необитаваните апартаменти са на възраст над 35 години, а приблизително половината се намират в жилищни кооперации – фактори, които значително понижават тяхната пазарна стойност.



Въпреки въведените данъчни стимули, като например освобождаване от данък върху доходите за срок от три години за собствениците, които отдават под наем празни жилища, интересът към мярката остава минимален. До момента едва около 234 наемодатели са се възползвали от тази възможност.



Основни пречки се оказват тромавите административни процедури, строгите изисквания към наемателите и обстоятелството, че освобождаването от данъци е свързано с конкретен наемател, а не с дадения имот. За да се активира част от този голям резерв от затворени жилища, се обсъждат решения като възможност за реконструкция при съгласие на обикновено мнозинство от 51% от съсобствениците, както и финансова подкрепа за обновяване на стари домове.



Днес решението не се крие в строежа на нови мащабни комплекси, а в преориентиране към по-малки и по-достъпни жилища – посока, която може да осигури по-широк достъп до дом за повече хора.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!