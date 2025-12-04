91 души вече са милиардери от наследство

Пиксабей

Съпрузите и децата на милиардери са наследили повече богатство през 2025 г., отколкото през която и да е предходна година, откакто отчитането е започнало през 2015 г., показва доклада на Обединената швейцарска банка (UBS) за амбициите на милиардерите, публикуван в четвъртък.

През 12-те месеца до април 91 души са станали милиардери чрез наследство, като са получили общо 298 милиарда долара, което е с повече от една трета повече от 2024 г., съобщи швейцарската банка.

„Тези наследници са доказателство за многогодишен трансфер на богатство, който се засилва“, каза изпълнителният директор на UBS Бенджамин Кавали.

Докладът се основава на проучване сред някои от свръхбогатите клиенти на Обединената швейцарска банка и база данни, която проследява богатството на милиардерите на 47 пазара във всички региони на света, пише Ройтерс, предаде бТВ.

Най-малко 5,9 трилиона долара ще бъдат наследени от децата на милиардерите през следващите 15 години, изчислява банката.

По-голямата част от този растеж на наследството се очаква да се случи в Съединените щати, като Индия, Франция, Германия и Швейцария са следващите в списъка, според оценки на UBS.

Въпреки това, милиардерите са силно мобилни, особено по-младите, което би могло да промени тази картина, се добавя в доклада.

Търсенето на по-добро качество на живот, геополитическите проблеми и данъчните съображения са движещи сили за решения за преместване, според доклада.

В Швейцария, където 206 милиарда долара ще бъдат наследени през следващите 15 години според банката, избирателите в неделя с огромно мнозинство отхвърлиха предложения 50% данък върху наследените богатства от 62 милиона долара или повече, след като критиците заявиха, че това може да предизвика масово отлив на богати хора.

Швейцария, ОАЕ, САЩ и Сингапур са сред предпочитаните дестинации на милиардерите, каза Кавали от UBS.

