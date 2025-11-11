Снимка: Пиксабей

Общо 91 затворници в Англия и Уелс са били освободени по погрешка между април и октомври тази година, по последни данни на Министерството на правосъдието.

Данните за Англия и Уелс бяха публикувани, след като правителството стана обект на сериозни критики заради случайни освобождавания след редица нашумели случаи през последните седмици, посочва БНР.

Министърът на правосъдието Дейвид Лами заяви пред депутатите, че бройката е "симптоматична за затворническата система под ужасяващо напрежение“, изтъквайки, че лейбъристкото правителство е наследило "кризата“ от консерваторите.

Но министърът на правосъдието в сянка Робърт Дженрик заяви, че причината отчасти е "объркването, създадено от неуспешната схема за предсрочно освобождаване на лейбъристите“, която беше въведена, за да се облекчи пренаселеността на затворите.

Дейвид Лами също потвърди в парламента, че трима от погрешно освободените затворници продължават да са на свобода. Двама са били освободени през август и декември миналата година, а третият през юни тази година. Единият е чуждестранен гражданин.

