92% от медицинските специалисти са готови на протест при липса на реформи

Близо 90% от медицинските специалисти в България не са удовлетворени от условията на труд и качеството на здравните грижи в страната, а 92% заявяват готовност за протестни действия, ако исканията им не бъдат чути. Това показва национална анкета на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), проведена сред над 1200 медицински специалисти в периода 1–13 май 2026 г.

В проучването са участвали 1212 души, като 70% от тях са медицински сестри, 12% – медицински лаборанти, 10% – акушерки, 6% – рехабилитатори и 2% – рентгенови лаборанти. Най-голям дял от анкетираните са на възраст между 41 и 50 години. Две трети от тях работят в болничната помощ, предава БГНЕС.

Данните показват сериозно недоволство както от условията на труд, така и от организацията на здравната система. Общо 88% от участниците заявяват, че не са удовлетворени от условията, при които работят, а 89% са критични към условията за профилактика, лечение и рехабилитация на пациентите.

Ниското заплащане е определено като основен проблем от 96% от анкетираните. На второ място се нарежда кадровият дефицит в системата, посочен от 79% от участниците. Сред останалите проблеми медицинските специалисти открояват липсата на възможности за професионално развитие, недофинансирането на амбулаторните здравни грижи, липсата на стандарти в сектора, както и недобрите условия на труд в част от лечебните заведения.

В анкетата се поставя акцент и върху проблеми като корупцията, нерегламентираните плащания, липсата на достатъчна профилактика и скрининг, както и слабата организация на здравната система, която според анкетираните затруднява достъпа на пациентите до навременна медицинска помощ.

Сред основните очаквания към управляващите 93% от участниците настояват за гарантирана минимална заплата в размер на 150% от средната работна заплата за страната. Над 70% искат прекатегоризация на труда, а 62% настояват за цялостна здравна реформа. Подкрепа получават още предложенията за въвеждане на стандарти за брой медицински специалисти, обвързване на продължаващото обучение със заплащането и осигуряване на обществено финансиране за амбулаторните и патронажните грижи.

От Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи заявяват, че ще продължат да настояват за по-добри условия на труд, запазване и прилагане на стандарта по „Здравни грижи“, както и за дългосрочна реформа, насочена към укрепване на извънболничната помощ и преодоляване на кадровия дефицит в системата.

Организацията посочва още, че сред приоритетите ѝ остава и възстановяването на общественото уважение към медицинските специалисти.

