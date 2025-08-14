92-годишен дядо даде над 19 хиляди лева ало измамник от Добрич

Пиксабей

Криминално проявен мъж на 44 години е задържан от полицията в Добрич за телефонна измама на 92-годишен мъж, от когото е взел 19 200 лева, съобщават от полицията.

Мъжът е задържан след проведени целенасочени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия на полицейски служители от Добрич. Те установяват мъжа, получил сумата пари, който е криминално проявен и осъждан. Той прави пълни самопризнания за извършеното деяние и предава част от сумата в размер на 2300 лв.

Първоначално е задържан за срок до 24 часа, а след това му е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление мярката за задържане е удължена на 72 часа. Работата по случая продължава. Възрастният мъж е въведен в заблуждение, че разговаря с полицай, който иска съдействие от него за залавяне на украинска банда, предаде БТА.

Сигналът за измамата е подаден от снахата на 92-годишния мъж на 11 август привечер. Тя е обяснила, че неизвестен мъж е звъннал на домашния телефон на свекъра ѝ и се е представил за служител на МВР. Чрез въвеждане в заблуждение измамникът е успял да убеди възрастния мъж да предаде всичките си налични пари. Той хвърлил през прозорец на апартамента си сумата от 19 200 лева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!