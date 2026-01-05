92-годишен съдия ще гледа делото срещу Мадуро

Снимка: Пиксабей

Съдия Алвин К. Хелърщайн, на 92 години, ще председателства процеса срещу Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в Ню Йорк. Първото заседание ще се проведе днес във федерален съд.

Лидерът на чавистите е обвинен в наркотероризъм, след като беше заловен рано в събота сутринта след операция на САЩ във Венецуела.

Хелърщайн е участвал в сходни дела през цялата си кариера: от Шакира до Висентин, той е преминал и през процес, свързан с Кулите близнаци и бившия венецуелски генерал Уго Армандо „Поло“ Карвахал.

Съдията е роден в Ню Йорк през 1933 г. и завършва Колумбийския университет преди почти 50 години, пише novini.bg. Той е служил в Корпуса на главните одитори на армията на САЩ от 1957 до 1960 г., след което започва частна практика до 1998 г., когато е назначен от тогавашния президент Бил Клинтън, за да запълни вакантна позиция в Южния окръжен съд.

Той водеше делото, което Mayimba Music, звукозаписна компания, притежаваща правата върху песните на доминиканския певец Рамон Ариас Васкес, заведе срещу Шакира и Sony Music. В иска си те твърдят, че „Loca“, хитът, популяризиран от колумбийската певица през 2010 г., е плагиат на песента „Loca con su Tiguere“, написана през 1998 г. от Ариас Васкес.

По това време Хелърщайн уважава иска и счита, че „Loca“ е „незаконно копие“ на песента, композирана от доминиканската певица, но осъжда само звукозаписната компания, тъй като твърди, че Шакира не е знаела за произхода на песента, и не приема решението за английската версия на песента – която е изпълнена само от колумбийската певица – тъй като смята, че няма нарушение на авторските права.

Съдията също така изпълни искане за разкриване на доказателства, инициирано от Световната банка и Международната финансова корпорация, наред с други международни институции и организации, срещу аржентинската зърнена компания Vicentín, за да проследи преводите на компанията в чужбина, след като тя е обявила неизпълнение.

През 2012 г. съдия Хелърщайн прие многомилионен иск от собствениците на разрушените кули близнаци на Световния търговски център, които обвиниха American Airlines и United Continental в грешки в сигурността и, поради небрежност, в допускане на атаките, при които загинаха близо 3000 души. По това време съдията отхвърли жалбите, подадени от авиокомпаниите, и продължи с иска на собствениците за 2,8 милиарда долара.

