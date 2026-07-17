92-годишна жена пострада при пожар в апартамент в София

Снимка: Булфото, архив

Жена на 92 години е пострадала при пожар в София. Това съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигнал за инцидента в апартамент на осмия етаж в блок в кв. "Хаджи Димитър", ул. "Макгахан", е подаден вчера в 9:22 ч., в ОЦ при СДПБЗН.

Пострадалата възрастна жена е вдишала газ, дим или токсични пари.

Причината за пожара е късо съединение в климатик.

Отново вчера, но в 16:23 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Ямбол е получено съобщение за запалена суха трева в двор, намиращ се в село Пчела, общ. Елхово, обл. Ямбол.

При пожара е пострадал мъж на 66 години, който е с изгаряне в областта на лицето и лявата ръка, получено при опит да загаси пожара. Откаран е в болница.

Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън от страна на пострадалия.

За времето от 00:00 до 24:00 ч; на 16 юли звената за ПБЗН са реагирали на 150 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 97 пожара.

С преки материални щети са възникнали 27 пожара, сред които: 12 в жилищни сгради; 3 в промишлени сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 3 в транспортни средства; 3 в селското стопанство; 1 в открити площадки в урбанизираните територии.

Без нанесени материални щети са възникнали 70 пожара, сред които: 35 в сухи треви, горска постеля и храсти; 33 в отпадъци.

Извършени са 44 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 5 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 5); 1 битови или промишлени инциденти (паднали дървета, камъни и предмети – 1); 37 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 2, отстраняване на опасни предмети – 6, спасяване на животни – 2, оказване съдействие на граждани – 8, оказване съдействие на други структури и ведомства – 16); 1 оказване помощ на пострадали граждани.

Лъжливите повиквания са 9.

Редактор "Екип на Петел",

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